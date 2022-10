Investoren der Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) hatten zuletzt wenig Freude mit der Aktienkursentwicklung ihrer Anteile. Denn die Tesla-Aktie steht fast 23 % tiefer als noch vor zweieinhalb Wochen. Gleichzeitig steht das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf Basis der Gewinne der letzten zwölf Monate aktuell bei fast 90. Es ist also definitiv noch Potenzial für weitere Kursrückschläge vorhanden, wenn der Elektroautohersteller nicht so performt wie erhofft. Einen Vorgeschmack darauf haben Investoren am Tag der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...