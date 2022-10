Du hast die Wahl: Ein Jahr Aktien-Schmerzen, um in fünf Jahren nichts zu bereuen, oder du lässt es jetzt, verzichtest auf eine schwierige Zeit, denkst dir in fünf Jahren oder womöglich in dreien oder sieben: Mensch, hätte ich mal deutlich mehr gekauft. Kommt dir das bekannt vor? Ich glaube, dass wir genau jetzt eine solche Marktphase haben. Im Endeffekt sind steigende Zinsen, die hohe Inflation und konjunkturelle Unsicherheiten zwar ein Problem. Growth-Aktien sind bereits gecrasht, selbst Dividendenaktien ...

