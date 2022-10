Ich finde, dass es durchaus viele verrückte Geschichten über die Börse gibt. Oftmals geht es dabei um Anleger, die durch geschicktes Agieren und den Kauf der richtigen Aktien ihr Geld auf wundersame Weise vermehrt haben. Und dies natürlich möglichst auch noch in recht kurzer Zeit. Aber ist die Börse tatsächlich der richtige Ort, an dem man quasi fast über Nacht sein Kapital vervielfachen kann? Wer so denkt, der hat meiner Meinung nach ein völlig falsches Bild vor Augen. Und auch wenn wahrscheinlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...