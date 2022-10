News von Trading-Treff.de Mal wieder eine spannende Woche: nachdem die Märkte mit gewaltigen Kursgewinnen in die neue Woche gestartet sind, sind die Verluste in der zweiten Wochenhälfte fast ebenso stark. Es verbleibt dennoch ein ordentlicher Gewinn im S&P500 auf Wochensicht von 1.51%. Mein grösseres Depot kann sogar viel stärker profitieren, so dass ingesamt 26.868,76 EUR Gewinn zustande kommen. Gewinn von 26.868,76 EUR im Depot Der Status der Marktampel ...

