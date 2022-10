Wertpapiersparpläne eignen sich bestens, um für den Nachwuchs vorzusorgen. Wir haben die wichtigsten Anbieter getestet und erklären, worauf Eltern bei der Geldanlage für Kinder achten sollten. Von S. Hildebrandt-Woeckel An der Wand, am Schrank oder im Türrahmen: In fast jedem Haushalt mit Kindern sind sie zu finden - die kleinen Striche, die anzeigen, wie schnell der Nachwuchs gewachsen ist. Mal mehr, mal weniger. Aber insgesamt, so lässt sich am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...