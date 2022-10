Jetzt heißt es Anschnallen…: Nach der Korrektur geht nun die Post ab! Übernahme im Sektor sorgt für Furore! Erneute Kursexplosion möglich!

Anzeige / Werbung

Ohne dieses "GREEN METAL" gibt es KEINE Energiewende oder E-Mobilität! Tiefe Kurse jetzt konsequent zum Kauf nutzen! Massives Defizit bricht an! Die Kurse vieler Kupfer-Aktien stehen vor einer massiven Explosion!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

unaufhaltsam und mit immer größerer Geschwindigkeit verbreitet sich die Einführung von elektrischen Traktionsmotoren im Straßenverkehr! Allein das wird weiter massive Nachfrage-Auswirkungen auf den Kupferpreis haben! Experten sagen einen Mega-Engpass vorher!

Nachdem die null COVID-Strategie und damit einhergehend die schwächeren Wirtschaftsdaten aus dem Reich der Mitte dem Kupferpreis zugesetzt haben, scheint es nun so, als sei der Boden gefunden. Man muss übrigens nicht immer nur nach China schauen! Auch andere Länder haben genügend Power, um große Nachfrage nach bestimmten Produkten oder Rohstoffen zu generieren.

Und genau das macht gerade der Rest der Welt, allen voran durch die Elektrifizierung in allen Bereichen, vor allem aber bei der E-Mobilität, im Namen der CO2-Reduktion bzw. der sogenannten "grünen Welle'! Trotz seines kometenhaften Aufstiegs steckt die E-Mobilität noch immer in den Kinderschuhen. Denn allein der Anteil der elektrischen Transaktionsmotoren schnellt immer weiter in die Höhe!

Verschiedene Motorentypen bei gleichhohen Kupferbedarf!

Dabei hört sich Transaktionsmotoren gewaltiger an als es ist. Denn das sind nichts anderes wie Motoren, die direkt den Antrieb eines Fahrzeugs leisten. Beim Vortrieb von z.B. einem PKW muss der Hauptantrieb eine sogenannte Traktionskennlinie überwinden, woher auch der Name stammt.

Dabei gibt es zwei Basistypen: Zum einen den Direktantrieb und zum anderen den Getriebemotor. Der Unterschied: der Direktantrieb ist ohne Umwege mit der Motorwelle verbunden, sodass die Leistung direkt übertragen wird. Sie wird also nicht über z.B. ein Getriebe gewandelt.

Allein diese Antriebsart wird in den kommenden zehn Jahren zu einem massiven Kupferverbrauch führen. Studien zufolge sollen allein in den kommenden 8 Jahren mehr als 250.000 Tonnen Kupfer pro Jahr als Teil der Wicklungen in Elektrofahrzeugen verwendet werden!

Quelle: IDTechEx

Merken Sie etwas? Bisher schreiben wir nur von Motoren-Wicklung. Darin enthalten ist also noch nicht einmal die Infrastruktur, die zum Laden dieser Fahrzeuge benötigt wird und bisher sträflich vernachlässigt wurde. Also kommt aus Richtung erforderlicher Infrastruktur nochmals ein ordentlicher Kupfer-Nachfrageboom, zusätzlich zur Windkraft, die ebenfalls ein "Kupferverschlingendes Monster" ist und nicht zuletzt aufgrund des Ukraine-Kriegs ebenfalls massiv forciert wird.

Kupfer - DER einzige Schlüssel zur Elektromobilität!

Wie Sie wahrscheinlich schon wissen, enthält ein Elektrofahrzeug rund dreimal so viel Kupfer wie ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Die größte Zunahme des Kupferverbrauchs bei der E-Mobilität ist jedoch im Bereich der neu hinzukommenden Komponenten - Antriebsenergiespeicher, Elektromotor, Hochvoltbordnetz, Leistungselektronik etc. - zu erwarten.

Der Anstieg der Kupfernachfrage folgt damit der Entwicklung des globalen Automobilmarktes, auf dem reine batterieelektrische Autos voraussichtlich den größten Marktanteilsgewinn auf Kosten von Verbrennungsmotoren und Hybridfahrzeugen erzielen werden.

Bis 2030 wird der Anteil von Elektro- und Plug-in-Hybridautos rund 20 % des Gesamtmarktes ausmachen und bis 2040 wahrscheinlich auf bis zu 75 % ansteigen!

Quelle: IDTechEx

Auch wenn sich die Nachfrage nach verschiedenen elektrischen Fahrmotoren ändert, wird Kupfer in den kommenden Jahren ein unersetzbarer Rohstoff für den globalen Automobilmarkt bleiben. Und deshalb kommt genau jetzt die Zeit der Kupferunternehmen! Mit ausgesuchten Kupferaktien wie Alpha Copper (WKN: A3DB6E) zum Beispiel können Investoren mittel- und Langfristig ein Vermögen verdienen!

Alpha Copper - Günstiger wird es wohl kaum!

Erst gegen Ende August stellten wir Ihnen als Top-Kupferplay Alpha Copper (WKN: A3DB6E) vor. Nachdem sich unsere Einschätzung bestätigte, und der Aktienkurs um etwa 15 % anzog, kam es allerdings im Zuge der allgemeinen Konjunktursorgen sowohl beim Kupferpreis als auch bei Alpha Copper zum Reißaus und Anleger schickten die Aktie in den vergangenen Wochen deutlich ins Minus.

Quelle: StockCharts.com

Zwischenzeitlich hat der Aktienkurs sogar ein Niveau erreicht, der unterhalb des Börsengang im Mai lag, obwohl es im Unternehmen operativ beachtlich vorwärts ging.

Zum einen konnten die eigenen beiden Kupfer- und Goldliegenschaften "Indata' und "Okeover' durch das 5.000 m Bohrprogramm deutlich weiterentwickelt werden und zum anderen ist die im August angekündigte Übernahme von CAVU Energy Metals mit seinen zwei weiteren Kupfer-Projekten jetzt vollzogen worden!

Quelle: https://stock.adobe.com & JS Research UG

Das Besondere an dieser Firmen-Übernahme in dem extrem schwachen Marktumfeld ist, dass die beiden Projekte "Star' und "Hopper' bereits umfangreich erprobt wurden. Dabei lassen Spitzengehalte von bis zu 1,4 % Kupfer aufhorchen! Weitere TOP-Ergebnisse sind 107 m mit 0,77 % Kupfer! Das neueste Bohrloch HOP22-DDH05, das vom gleichen Punkt gebohrt wurde wie das Bohrloch HOP22-DDH04, lieferte 0,106 % Cu über unglaubliche 306,75 m. Ein 400 m nordöstlich von HOP21-DDH06 gebohrtes Loch ergab 116,1 m mit 0,21 % Cu ab der Oberfläche!

Die Top-Transaktion im Detail!

Die Übernahme von CAVU katapultiert Alpha Copper (WKN: A3DB6E) nicht nur in die nächsthöhere Liga, sondern transformiert das Unternehmen zu einem führenden Kupferexplorationsunternehmen mit sogar einem erweiterten Edelmetall-Portfolio in British Columbia und im Yukon! Mit CAVU "im Bauch" von Alpha Copper wird eine kritische Unternehmenmasse überschritten, die übrigens den Zugang zu Kapital deutlich einfacher werden lässt.

Quelle: CAVU Energy Metals

Die auf Basis der marktüblichen Bedingungen durchgeführten Transaktion bietet den CAVU-Aktionären sogar einen unglaublichen Aufschlag von über 31 %, auf Basis des volumengewichteten 30-Tage-Durchschnittskurses beider Unternehmen per Ende September.

0,7:1 - so lautet die Umrechnungs-Formel!

Wie vereinbart, erhält jeder CAVU-Aktionär 0,7 Stammaktien von Alpha Copper für eine gehaltene CAVU-Aktie, die mit 0,33 CAD bewertet wurde. Darüber hinaus wird Alpha Copper sein Vorstand durch ein Mitglied von CAVU erweitert.

Das heißt auf der anderen Seite, dass nach Abschluss der Transaktion, die spätestens im vierten Quartal abgeschlossen werden wird, die CAVU-Aktionäre rund 30 % der ausstehenden Alpha Copper (WKN: A3DB6E)-Aktien halten. Obendrein bekommen die CAVU-Aktionäre das Recht eingeräumt, alle ausstehenden Optionen ihrer Gesellschaft sofort und unverfallbar in die gleiche Anzahl von Alpha Copper-Optionen zu tauschen.

Eine ausgezeichnete Gelegenheit!

Als hervorragende Gelegenheit bezeichnete Darryl Jones, CEO von Alpha Copper, die Übernahme, die das Portfolio mit hochwertigen Kupferprojekten in Westkanada erweitern. Insbesondere das Grundstück "Star' weise sehr viele historische Explorationen auf, die auf eine Kupfer-Gold-Porphyr-Lagerstätte in der Tiefe hindeuten würden, und noch über eine Vielzahl von ungetesteten Zielen verfüge!

Einstimmigkeit unter den CAVU-Aktionären!

"Der Vorstand von CAVU freut sich über den Abschluss dieser Meilensteinvereinbarung und unterstützt die Transaktion einstimmig. Das fusionierte Unternehmen wird über erstklassige Vermögenswerte von großer Größe und regionaler Ausrichtung verfügen, von denen die Aktionäre von CAVU und Alpha profitieren werden. Wir glauben, dass die Transaktion eine kontinuierliche Wachstumsplattform schaffen wird und freuen uns darauf, auf dem Erfolg von Alpha Copper aufzubauen", sagte Danny Matthews, Direktor von CAVU!

Fazit: Die Welt hängt am "Kupfer-Tropf"!

Kupfer ist eines der wichtigsten Metalle in unserer elektrifizierten Welt. Sowohl die klassische Industrie als auch GreenTech ist ohne Kupfer nicht denkbar. Die Kupfer-Verkaufswelle im Zuge der Rezessions-Ängste sollte ungerechtfertigt sein. Denn aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

Soll heißen: Dass die weltweit angestoßenen Infrastrukturprogramme durchgezogen werden, die das Kupfermaterial nur so aufsaugen werden. Hinzu kommen noch die MEGA-Märkte Elektrifizierung der Wirtschaft! Aufgrund der explodierten Strompreise werden immer mehr Unternehmen dazu über gehen, eigenen Strom mittels Windräder und PV-Anlagen herzustellen. Und auch dafür ist Kupfer unerlässlich, da allein eine 3 MW Windturbine knapp 5 Tonnen Kupfer benötigt und ein Solarpark je MW sogar gut 5,5 Tonnen Kupfer verschlingt!

Die Welt hängt sozusagen am "Kupfer-Tropf"! Und Alpha Copper (WKN: A3DB6E) positioniert sich als Lieferant! Angesichts der TOP-Projekte in bester Lage und seiner klaren Ausrichtung halten wir es für wahrscheinlich, dass Alpha Copper zum Leitwolf unter den kanadischen Kupfer-Explorern wird.

Und durch die jüngste Übernahme wird das ohnehin schon ansehnliche Portfolio nicht nur noch weiter durch Kupfervorkommen aufgewertet, sondern auch noch um Edelmetalle erweitert. Auch Edelmetallen steht eine prosperierende Zukunft bevor!

Aufgrund des Rutsches an den Märkten insgesamt, dem sich auch Kupfer und Kupferunternehmen nicht entziehen konnten, bietet sich Investoren, die schon Alpha Copper (WKN: A3DB6E)-Aktien haben, eine nochmalige extrem günstige Nachkauf-Chance, wobei aber auch antizyklische Anleger den Wert jetzt mindestens auf dem Radar haben, oder am besten ins Depot kaufen sollten!

Das kombinierte Portfolio von Alpha Copper (WKN: A3DB6E) und CAVU Energy Metals wird die Position des fusionierten Unternehmens als wichtiger Kupfer-Player in Kanada festigen. Alpha steuert dabei das zu 100 Prozent gehaltene Kupfer-Molybdän-Projekt "Okeover' unweit von "Powell River' und das zurzeit als "Earn-in'-Projekt explorierte Kupfer-Gold-Projekt "Indata' bei, an dem eine 60-prozentige Beteiligung erworben werden kann. Beide Projekte befinden sich in British Columbia. CAVU besitzt seinerseits das erst kürzlich erworbene Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt "Star' (ebenfalls in British Columbia) und das Flaggschiffprojekt "Hopper' im Yukon; ein Kupfer-Gold-Asset.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments!

Ihr JS Research-Team

Dieser Werbeartikel wurde am 05. Oktober 2022 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research UG (haftungsbeschränkt) bei der BaFin angezeigt! Quellen: Alpha Copper Wallstreet:Online Finanzen.net, IDTechEx, moteg.de, eigener Research (Internet) und Berechnungen

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research UG (haftungsbeschränkt) vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research UG (haftungsbeschränkt) für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research UG (haftungsbeschränkt) veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens Alpha Copper zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in Alpha Copper und behalten sich vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu Kaufen oder wieder zu Verkaufen. II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit Alpha Copper und erhalten hierfür ein Entgelt. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Alpha Copper im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von JS Research UG (haftungsbeschränkt) ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens Aktien von Alpha Copper halten und weiterhin jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien des vorgestellten Unternehmens (erwerben oder veräußern bzw. Long- oder Shortpositionen) tätigen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -. Bitte beachten Sie auch, falls vorhanden, die englische Originalmeldung. Quelle Titelbild: https://stock.adobe.com/de

Enthaltene Werte: XD0002058432,CA02074D1087,CA14964E1043