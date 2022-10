DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/08. und 09. Oktober 2022

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Staatsschutz beim LKA Berlin ermittelt nach Sabotage an Kabeln bei Bahn

Gezielte Sabotage am Kabelnetzwerk der Deutschen Bahn hat am Samstagmorgen den Zugverkehr in weiten Teilen Norddeutschlands lahmgelegt. "Es wurden Kabel mutwillig und vorsätzlich durchtrennt", sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). Dies sei an zwei Standorten passiert. An einem der Orte, in Berlin, übernahm das Landeskriminalamt (LKA) die Ermittlungen.

Rivian ruft 13.000 Fahrzeuge zurück

Der Elektroautobauer Rivian muss fast alle seine Autos zurückbeordern. Das US-Unternehmen startete einen Rückruf wegen eines potenziellen technischen Problems, das dazu führen kann, dass der Fahrer die Kontrolle über die Lenkung verliert, wie der Hersteller von elektrischen SUVs und Pickup-Trucks mitteilte.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2022 12:51 ET (16:51 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.