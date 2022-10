Es ist nun fast 20 Jahre her, dass Tesla Marc Tarpenning und Martin Eberhard gegründet wurden. Die beiden sind längst ausgeschieden und Elon Musk verfolgt als CEO das Ziel, die E-Mobilität immer weiter voranzutreiben. Trotzdem steckt diese zu weiten Teilen noch immer in den Kinderschuhen. Das liegt an mehreren Faktoren. Zum einen haben viele Automobilhersteller Tesla anfangs eher belächelt als ernstgenommen. Auf der anderen Seite hat die Auto-Branche die Zeichen der Zeit wohl recht spät erkannt, was wohl zumindest zu Teilen auch für die Weltpolitik gilt. Mittlerweile lenken immer mehr Regierungen in Richtung einer CO²-freien Welt entgegen. Autobauer haben ebenfalls erkannt, dass die E-Mobilität die Zukunft ist - spätestens seit dem EU-Verbot für Verbrenner ab dem Jahr 2035.

Ein Grund für den Stotterstart der Elektroautos liegt auch in der Produktion. Die Nachfrage steigt derzeit sprunghaft an, was zum Problem wird. Mittlerweile sind 300 Modelle von E-Autos auf dem Markt. 2015 gab es noch 450.000 zugelassene Elektrofahrzeuge weltweit, im Jahr 2021 waren es 2,5 Millionen. Die Neuzulassungen stiegen 2021 um 26%. Das zeigt, dass die Zeit für die E-Mobilität endgültig reif ist. Es zeigt aber auch, dass viele Ressourcen und Rohstoffe in der E-Mobilität benötigt werden. Die Batterie und die Metalle dafür sind das Herzstück von Elektrofahrzeugen. Metalle wie Lithium, Tantal und Nickel werden daher deutlich mehr nachgefragt sein. Das Zusammenspiel zwischen Bergbau-Unternehmen, innovativen Autobauern und kreativen Entwicklerinnen und Entwicklern wird entscheiden, wohin die Reise der E-Mobilität geht. Dass sie alternativlos ist, dürfte dabei aber mittlerweile auf Einigkeit stoßen.

Unternehmen, welche die Entwicklung der E-Mobilität beeinflussen

Arcadia Minerals (ISIN: AU0000145815): Noch ganz frisch im Geschäft und doch schon eines der innovativen Unternehmen, welche die E-Mobilität unterstützen könnte. Arcadia Minerals wurde im Jahr 2020 gegründet und hat bereits den Weg an die Börse gefunden. Der australische Konzern ist mit zahlreichen Projekten vor allem in Namibia aktiv. Diese drehen sich vor allem um Rohstoffe der Zukunft. Nennenswert sind das Bitterwasser-Lithium-Sole-Projekt, das Kum-Kum-Nickel-Projekt, und das Lithium-Ton-Projekt. Jüngst hat Arcadia Minerals auch eine Abbau-Lizenz für ein Tantal-Swanson-Projekt in Namibia bekommen. Das junge Unternehmen dürfte großes Potenzial haben, da die abgebauten Rohstoffe in Zukunft von Bedeutung sein sollten.

Tesla (ISIN: US88160R1014): Wenn es einen Vorreiter in der E-Mobilität gibt, dann ist es Tesla. Der US-amerikanische Autobauer ist in Sachen Innovationen und Technologie ganz weit vorn. Die Modelle des Konzerns von CEO Elon Musk gehören zu den ausgereiftesten auf dem Markt.

Volkswagen (ISIN: DE0007664039): Auch das Traditionsunternehmen aus Deutschland hat sich längst den E-Autos verschrieben. VW baut auf den E-Antriebs-Baukasten (MEB), eine Technologie-Plattform, die eigens für die Modelle der E-Fahrzeuge geschaffen wurde.

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (ISIN: DE000A0Q4R28): Dieser ETF fasst einige Konzerne zusammen, welche in der E-Mobilität eine Vorreiter-Rolle einnehmen. Zu den Top-Holdings gehören die Mercedes-Benz Group (ISIN: DE0007100000), Volkswagen, BMW (ISIN: DE0005190003) und Porsche (ISIN: DE000PAH0038).

Die Zeit für den Durchbruch der E-Mobilität ist endgültig reif. Nun braucht es Unternehmen, die liefern, wie das bei allen großen technologischen Umbrüchen der Fall ist. Einige davon dürften auch an der Börse spannend sein.

-

Quellen:

https://emobil.swhl.de/bestandsfahrzeuge

http://union-investment.es/startseite-com/Kapitalmarkt/Themen_Batteriemetalle_Wo_geht_die_Elektro_Reise_hin.html

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2022/

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/15594662-dr-reuter-ir-virtuelle-konferenz-batterie-metalle-grundstoffe-elektro-boom

Arcadia Minerals

ISIN: AU0000145815

WKN: A3C7FG

www.arcadiaminerals.global

Land: Australien / Namibia

Disclaimer/Risikohinweis

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von Arcadia Minerals können auf der Seite: https://www.arcadiaminerals.global/investors/dashboard/ entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Arcadia Minerals vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Interessenkonflikte: Mit Arcadia Minerals existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Arcadia Minerals. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Arcadia Minerals können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e.reuter@dr-reuter.eu

The post 09.10.2022 Arcadia Minerals: Die Zeit für die E-Mobilität ist reif: Jetzt sind Unternehmen wie Arcadia Minerals, Tesla und Volkswagen gefragt appeared first on Small- and MicroCap Equity.