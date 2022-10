Im 15. und 16. Jahrhundert war es Christoph Kolumbus, im 17. Jahrhundert James Cook. Die beiden Seefahrer sind legendär und gelten als zwei der wichtigsten Entdecker der Menschheit. Das Entdecken stellt seit Anbeginn der Menschheit eine der größten Faszinationen dar, welche den Menschen umtreiben. Das gilt nicht nur für die Regionen der Erde, sondern auch für viele andere Dinge. Ohne Entdeckungen, Erfindungen und den Willen der Exploration wäre die Welt heute nicht so, wie sie ist.

In den letzten Jahrzehnten gab es immer wieder große Entdeckungen und Erfindungen, welche das Leben der Menschen auf der ganzen Erde nachhaltig veränderten. Eines ist bei allem Ideenreichtum zu beachten: Um Exploration in die Tat umzusetzen, egal in welcher Weise und welcher Branche, braucht es die richtigen Ressourcen. Hier rückt auch der Rohstoff-Markt in den Mittelpunkt. Die Exploration ist auf dem Markt der Rohstoffe das Zentrum, um das sich alles dreht. Das Suchen nach neuen Rohstoffen und Minen für bekannte Rohstoffe ist seit Hunderten - oder sogar Tausenden - von Jahren üblich. In den letzten Jahren konnten dabei große Fortschritte gemacht werden. Laut dem Fachmagazin Mineral Processing ist es nicht lange her, dass nur jede hundertste Erkundung oder Mine auch zum Erfolg führte. Moderne Methoden haben die Effektivität der modernen Exploratoren deutlich gesteigert. Auch die Gewinnmargen der Minenindustrie konnten sich deutlich steigern. Im Jahr 2021 stiegen sie erneut um 14 Prozent. Die Bergbau- und Minenindustrie konnte 600 Milliarden US-Dollar erwirtschaften. Eine Branche, die Exploration so lebt, wie es kaum eine andere tut.

Exploration-Unternehmen, die einen großen Traum der Menschheit leben

Vanadium Resources (ISIN: AU0000053522): Das australische Unternehmen steht für moderne Exploration. Es wurde im Jahr 2017 gegründet und hat sich einem Rohstoff verschrieben, der noch nicht so bekannt ist, die zukünftigen Technologien aber prägen könnte. Es geht dabei um Vanadium, welches beispielsweise benötigt wird, um die E-Mobilität voranzutreiben. Mit dem Vanadiumprojekt Steelpoortdrift unterhält der Konzern in der südafrikanischen Provinz Limpopo eines der spannendsten Explorations-Projekte rund um den Rohstoff. Es handelt sich um die größte unerschlossene Vanadium-Lagerstätte, die bekannt ist. Vanadium Resources hat für diese die Bergbaulizenz erhalten. Dadurch ist das Unternehmen bei einem Rohstoff vorne mit dabei, der in den kommenden Jahren in vielen Bereichen zum Einsatz kommen könnte.

Apple (ISIN: US0378331005): Der US-Konzern gehört zweifellos zu den modernen Tech-Explorern, welche die Welt nachhaltig verändert haben. Apple ist dies vor allem durch das iPhone und immer neue Technologien gelungen, die sich um das Smartphone drehen.

Tesla (ISIN: US88160R1014): Auch Elon Musk lebt mit seinem Konzern den Traum eines modernen Explorers. Tesla ist einer der Vorreiter bei moderner Mobilität. Die E-Autos des US-Unternehmens gehören zu den gefragtesten auf dem Markt.

Der Entdeckergeist geht nie verloren

Polar Capital Global Technology (ISIN: IE0030772275): In der Technologie-Branche sind viele moderne Explorer-Unternehmen unterwegs. Dieser Fonds fasst einige von diesen zusammen. Top-Holdings sind Microsoft (ISIN: US5949181045), Apple, Alphabet (ISIN: US02079K3059) und Nvidia (ISIN: US67066G1040).

BlackRock Global Funds World Mining (ISIN: LU0075056555): Bergbau-Unternehmen sind traditionell Explorer und das wird sich auch nicht ändern. In diesem Fonds kommen einzige von ihnen zusammen. Einige der wichtigsten sind Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64), die BHP-Group (ISIN: AU000000BHP4) und Vale (ISIN: US91912E1055).

Der Entdeckergeist war schon immer ein fester Bestandteil der Menschen. Einige Unternehmen zeigen, dass sich das nicht ändert. Auf moderne und innovative Weise.

-

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien? Oder zu Vanadium Resources ? Dann lassen Sie sich in unseren Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" bzw. "Vanadium Resources". Einfach per Email an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

-

Quellen:

https://www.at-minerals.com/de/artikel/at_Bedeutung_der_Explorationsunternehmen_fuer_die_Minenindustrie_3374778.html

https://de.statista.com/themen/4478/bergbau-und-minenindustrie/dossierKeyfigures

https://www.technik-einkauf.de/rohstoffe/kritische-rohstoffe/rohstoffe-die-10-groessten-bergbauunternehmen-der-welt-175.html

Vanadium Resources

ISIN: AU0000053522

WKN: A2PPPU

https://vr8.global/

Land: Australien / Südafrika

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit der Vanadium Resources Ltd existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Vanadium Resources Ltd. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Informationen zu den Unternehmensrisiken können der Investor Relations-Webseite von Vanadium Resources Ltd abgerufen werden: https://vr8.global/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Verfasste Artikel können vor der Veröffentlichung Vanadium Resources Ltd vorgelegt worden sein, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Aktien von Vanadium Resources Ltd können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e.reuter@dr-reuter.eu

The post 09.10.2022 Vanadium Resources: Faszination Exploration: Wie Unternehmen wie Vanadium Resources, Apple und Tesla einen großen Traum der Menschheit leben appeared first on Small- and MicroCap Equity.