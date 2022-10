Das Marktumfeld für Logistikkonzerne wie die Deutsche Post bleibt schwierig. So rechnet etwa der Paketdienst DPD angesichts der hohen Inflation und der drohenden Rezession in diesem Jahr in Deutschland mit einem rückläufigen Geschäft. Das Sendungsvolumen werde deutlich niedriger sein als 2021, das Minus werde wohl eine hohe einstellige Prozentzahl betragen, sagte der Chef von DPD Deutschland, Eric Malitzke, der Deutschen Presse-Agentur.2021 hatte DPD hierzulande rund 450 Millionen Sendungen befördert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...