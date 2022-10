Nach eigenen Angaben ist man gut in das neue Geschäftsjahr gestartet. Deshalb bestätigt der Hersteller - unter dessen Dach Marken wie Johnnie Walker Whisky und Tanqueray Gin angesiedelt sind - auch seine mittelfristige Wachstumsprognose. Diese geht davon aus, in den nächsten drei Geschäftsjahren ein organisches Umsatzwachstum von 5 - 7 % zu erreichen, bei einem angepeilten Plus beim Betriebsgewinn von 6 - 9 %. Dennoch bleibt man noch etwas zurückhaltender, da man nichtabschätzen kann, wie sich die Inflation auf das Verbraucherverhalten tatsächlich auswirken wird. Außerdem bleibt dem Markt bekanntlich die hohe Volatilität aufgrund der geopolitischen Lage erhalten. Für die Aktie selbst dürfte es vorerst technisch interessant sein, ob die Unterstützung bei rund 37 £ (rund 42 €) hält. Dies muss erst bestätigt werden, ehe disponiert werden kann.



