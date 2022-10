Gute News für BP, Equinor & Co: Die Ölpreise präsentieren sich erneut in starker Verfassung, Brent-Öl schnuppert sogar wieder an der Marke von 100 US-Dollar. Am Freitag hatten die Ölpreise an ihre jüngsten Kursgewinne angeknüpft und deutlich zugelegt. Zuletzt stieg das Barrel Brent um 2,64 auf 97,06 Dollar.Der Brent-Preis stieg damit erstmals seit Mitte September über 95 Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 2,75 Dollar auf 91,27 Dollar. In der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...