News von Trading-Treff.de Vorwochen-GAP im DAX könnte direkt Geschichte sein: Tagesausblick Chartanalyse am 10.10.2022 mit weiter negativer Tendenz nach den NFPs. US-Arbeitsmarkt belastet den Aktienmarkt Nachdem der DAX zur Wochenmitte in eine Konsolidierung übergegangen war, standen die Zeichen für den Freitag zunächst weiter auf Abwarten. Immerhin standen die wichtigen Arbeitsmarktdaten aus den USA an, die monatlich jeweils am Freitag 14.30 Uhr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...