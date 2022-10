Aktien: Deindustrialisierung schreitet voran - Unternehmen versuchen sich zu wappnen

Anzeige / Werbung Billige Energie für deutsche Industrieunternehmen war einmal und das Erfolgsmodell der deutschen Wirtschaft steht auf der Kippe, zumindest vermutet die Deutsche Bank dies in ihrer jüngsten Wirtschaftsstudie. Deutsche Unternehmen müssen sich umstellen. Siemens Energy ist zwar kein typisches deutschen Industrieunternehmen, muss aber auch umstrukturieren und will die spanische Windenergietochter Siemens Gamesa komplett übernehmen. Bis Ende des Jahres soll der Deal abgeschlossen sein. Doch es droht eine Verzögerung. Hier Aktien provisionsfrei kaufen Aus der bisherigen Mehrheitsbeteiligung bei Siemens Gamesa will Siemens Energy eine Komplettübernahme machen. Dafür will der Dax-Konzern eine Milliardensumme in die Hand nehmen. Doch es hakt bei den spanischen Behörden. Früheren Angaben von Siemens Energy zufolge hatte das Unternehmen gehofft, das offizielle Angebot Mitte September starten zu können. Voraussetzung dafür: das Einverständnis der spanischen Börsenaufsicht CNM. Doch das fehle bislang, hieß es. Im Mai hatte Siemens Energy bereits angekündigt, die spanische Windkrafttochter komplett schlucken zu wollen. Dafür sollten rund vier Milliarden Euro fließen. Der Deal sollte Ende 2022 abgeschlossen sein. Dieser Termin scheint nun aber fraglich: "Die Zeitplanung der spanischen Regulierungsbehörde CNMV können wir nicht kommentieren. Siemens Energy hat hierauf keinen Einfluss", so ein Statement des Dax-Konzerns. Siemens Energy am Jahrestief Die Aktie von Siemens Energy ist mit einem Minus von 52 Prozent in diesem Jahr einer der schwächsten DAX-Aktien 2022. Am Freitag ist die Aktie mit knapp 11 Euro auf ein neues Jahrestief gefallen, obwohl sich der MACD (Momentum) stabilisieren konnte. Die charttechnische Situation bessert sich erst, wenn der Widerstand bei etwas oberhalb von 13 Euro überwunden wird. Enthaltene Werte: DE000BASF111,ES0143416115,US72919P2020,DE000ENER6Y0,DE0007236101

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )