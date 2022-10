Eine Tradition, die ich jahrelang hatte: Jedes Jahr in der Zeit "zwischen den Jahren" (zwischen Weihnachten und Neujahr) das jeweils neue Buch von Peter Scholl-Latour ("PSL") lesen. Das geht nun nicht mehr - er ruhe in Frieden.Ich habe allerdings neulich ein Buch gelesen, dessen Autor mich ein wenig an "PSL" erinnerte. Konkret: Tim Marshall ist der Autor, ebenfalls Journalist - und ebenfalls für Reportagen "vor Ort". Er arbeitete als Politikredakteur für BBC und hat laut den Angaben in seinem neuen Buch aus über 40 Ländern berichtet.Sein Fokus ist die Geopolitik unter besonderer Berücksichtigung der Geographie. Dazu hatte er vor einigen Jahren einen Bestseller ("Die Macht der Geographie") geschrieben.Und was tun, wenn ein Buch zum Beststeller wurde? Das Thema erneut aufgreifen, so hier geschehen. Das neue Buch heißt - wenig kreativ, aber effektiv: Die Macht der Geographie im 21. Jahrhundert.Ich habe gerade die in diesem Jahr erschienene Auflage dieses Buches gelesen und bin durchaus begeistert ...

