Photon Energy Group setzt starkes Wachstum im dritten Quartal 2022 aufgrund von Rekorderlösen aus dem Stromverkauf fort



10.10.2022 / 08:42 CET/CEST

Amsterdam - 10. Oktober 2022 - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ('Photon Energy', 'Photon Energy Group' oder das 'Unternehmen') gibt bekannt, dass sein eigenes 91,9 MWp Portfolio an PV-Kraftwerken im dritten Quartal 2022 ein robustes Produktionsvolumen von 37,0 GWh Strom erzeugt hat, was einer Steigerung von 6,6% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die aktuellen Strommarktpreise haben im dritten Quartal 2022 zu Verkaufserlösen von 15,073 Mio. Euro geführt, einer Steigerung von 129,6% gegenüber dem Vorjahr als Stromerlöse von 6,566 Mio. Euro erzielt wurden. Die Einnahmen im dritten Quartal 2022 liegen auch 37,5% über den Einnahmen des zweiten Quartals 2022 in der Höhe von 10,963 Mio. Euro, welches bereits ein Rekordquartal für die Photon Energy Group war. Für das laufende Jahr meldet das Unternehmen eine Stromproduktion von 103,0 GWh im Vergleich zu 82,3 GWh im Vorjahr (plus 25,2%), was bereits der Gesamtjahresproduktion von 2021 entspricht. Da 83% des IPP-Portfolios (Independent Power Producer) des Unternehmens Strom zu Marktpreisen direkt in das Netz verkaufen, hat das Unternehmen in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 damit Einnahmen in Höhe von 30,794 Mio. Euro erzielt, verglichen mit 19,402 Mio. Euro für das gesamte Jahr 2021 (ein Anstieg um 58,7% gegenüber den Stromeinnahmen für das Gesamtjahr 2021). "Das Energiemarktumfeld bestätigt unsere Händlerstrategie für unser IPP-Portfolio voll und ganz und ermöglicht es, dass der erhebliche operative Hebel in unserem Geschäft immer sichtbarer wird. Die Umsatzzahlen für September und das dritten Quartal 2022, kombiniert mit dem dynamischen Wachstum in unseren anderen Geschäftsbereichen, wie dem Handel mit PV-Komponenten, untermauern unsere Finanzprognose für 2022 von einem konsolidierten Umsatz des Unternehmens von 85 Mio. Euro (plus 133,8% im Jahresvergleich) und einem EBITDA von 24 Mio. Euro (plus 150,4% im Jahresvergleich)", sagte Georg Hotar, CEO der Photon Energy Group. Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, dass es eine langfristige Refinanzierung für sein tschechisches Portfolio in Höhe von 28,1 Mio. Euro bei der UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. gesichert hat, wodurch erhebliche Liquidität verfügbar wird, um das Portfolio des Unternehmens nach der Rückzahlung seiner EUR-Anleihe 2017/2022 weiter auszubauen. Das unternehmenseigene Portfolio an PV-Kraftwerken hat eine Gesamtkapazität von 91,9 MWp. In Rumänien befinden sich derzeit sieben weitere neue PV-Projekte mit einer Gesamtkapazität von 28,3 MWp im Bau. Das Unternehmen beabsichtigt, diese Anlagen noch in diesem Jahr ans Netz zu bringen. Einschließlich dieser rumänischen Projekte verfügt das Unternehmen über eine Projektentwicklungspipeline von 892 MWp in seinen wichtigsten CEE-Märkten (Rumänien, Ungarn und Polen) und Australien. Über Photon Energy Group - photonenergy.com Die Photon Energy Group bietet weltweit Lösungen für Solarenergie und sauberes Wasser an. Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von über 120 MWp gebaut und in Betrieb genommen und verfügt über Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 91,9 MWp in ihrem eigenen Portfolio. Derzeit entwickelt Photon Energy Projekte mit einer Gesamtleistung von 892 MWp in Australien, Ungarn, Polen und Rumänien und bietet Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für über 330 MWp weltweit an. Der zweite große Geschäftsbereich der Gruppe, Photon Water, bietet Lösungen für sauberes Wasser, einschließlich Aufbereitungs- und Sanierungsdienstleistungen sowie die Entwicklung und Verwaltung von Brunnen und anderen Wasserressourcen. Photon Energy N.V., die Holdinggesellschaft der Photon Energy Group, ist an den Börsen von Warschau, Prag und Frankfurt notiert. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Amsterdam, mit Niederlassungen in ganz Europa und in Australien. Medienkontakt

Martin Kysly

Head of Marketing and Corporate Communications

Tel.: +420 774 810 670

E-Mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt für Investoren

Emeline Parry

Investor Relations & Sustainability Manager

Tel.: +420 702 206 574

E-Mail: emeline.parry@photonenergy.com

