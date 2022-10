Valneva wird in den kommenden Wochen den Chikungunya-Impfstoffkandidaten auf mehreren wissenschaftlichen Konferenzen präsentieren. Auf dem World Vaccine Congress Europe in Barcelona wird Valneva am 13. Oktober 2022 um 14:45 Uhr MESZ den Vortrag "One step closer to a chikungunya vaccine: update on Valneva's live-attenuated vaccine candidate" halten. Das Unternehmen wird außerdem während des gesamten Kongresses, vom 11. bis 14. Oktober 2022, im Ausstellungsbereich am Stand Nr. 46 vertreten sein. Am 27. Oktober 2022 um 10:30 Uhr ICT wird Valneva im Rahmen des Symposiums "Vaccines for Tropical Diseases" auf dem 20. Internationalen Kongress für Tropenmedizin und Malaria (ICTMM2020) in Bangkok den Vortrag "Progress of Clinical Development of a ...

