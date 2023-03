Valneva wird am 4. April am 23. World Vaccine Congress in Washington, D.C. seinen Single-Shot Impfstoffkandidaten gegen Chikungunya, VLA1553, präsentieren und eine Diskussionsrunde über Zika-Impfstoffe veranstalten wird. Valneva hat vor der COVID-19-Pandemie erfolgreich einen inaktivierten Zika-Ganzvirus-Impfstoffkandidaten in Phase 1 entwickelt und prüft derzeit eine mögliche Wiedereinführung in die klinische Entwicklung noch in diesem oder Anfang des nächsten Jahres. Darüber hinaus wird Susanne Eder-Lingelbach, Vice President, Clinical Development bei Valneva, am 5. April 2023 um 9:40 Uhr EDT die klinischen Ergebnisse des Chikungunya-Impfstoffkandidaten von Valneva erläutern, für den ein behördliches Prüfverfahren bei der ...

