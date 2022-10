DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Kommission: Staat soll Gaskunden eine Monatsrechnung zahlen - Bericht

Die Gas-Kommission hat sich einem Medienbericht zufolge auf eine Empfehlung zur Entlastung bei den hohen Gaspreisen geeinigt. Laut Spiegel will die Expertenkommission ein zweistufiges Modell für Privatkunden und klein- und mittelständische Unternehmen vorschlagen. Demnach soll der Staat in einem ersten Schritt im Dezember "einmalig die jeweilige Abschlagszahlung aller Gas-Standardlastprofil-Kunden und Fernwärmekunden" übernehmen, heißt es laut Spiegel in einem Ergebnispapier aus der Nacht und aus der Kommission. Die Kommission will ihren Bericht um 9 Uhr an die Bundesregierung übergeben und um 10.30 Uhr der Öffentlichkeit vorstellen.

Hotelbranche erreicht im August wieder Vorkrisenniveau

Die deutsche Hotelbranche hat im August wieder das Niveau vor der Pandemie erreicht und sogar leicht übertroffen. Die Beherbergungsbetriebe verbuchten 58,2 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren das 4,0 Prozent mehr als im August des Vorjahres. Vor der Pandemie, im August 2019, hatten die Betriebe 57,8 Millionen Übernachtungen verbucht. Gegenüber diesem Wert lag die Zahl der Übernachtungen um 0,6 Prozent höher.

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex stagniert im September

Die Fahrleistung der mautpflichtigen Lkw mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen hat im September gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt stagniert. Im Vorjahresvergleich ergab sich ein kalenderbereinigtes Plus von 0,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Die Fahrleistung von Lkw ermöglicht frühzeitige Prognosen zur Entwicklung der Industrieproduktion.

DIW-Chef Fratzscher fordert EU-Deckel für Gasimporte

Der Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, warnt vor Enttäuschung durch die geplante Gaspreisbremse der Bundesregierung. "Die Strom- und Gaspreisbremse wird unweigerlich für alle - Menschen, Unternehmen und europäische Nachbarn - viel Enttäuschung und Empörung hervorrufen", schreibt Fratzscher in einem Meinungsbeitrag für den Tagesspiegel. Die deutsche Gaspreisbremse müsse gleichzeitig Entlastung bringen und Anreize zu Einsparungen. Auch gedeckelt müsse der Preis für Gas und andere Energie deshalb hoch bleiben.

Kiew von mehreren heftigen Explosionen erschüttert

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist am Montagmorgen von mehreren heftigen Explosionen erschüttert worden. Journalisten der Nachrichtenagentur AFP hörten im Stadtzentrum drei laute Explosionen, auf Videos in Online-Netzwerken waren große Rauchwolken zu sehen. Ein AFP-Reporter sah in der Innenstadt mehrere Krankenwagen, die zum Ort der Explosionen fuhren. Vorher hatten Sirenen vor Luftangriffen gewarnt. In der ukrainischen Hauptstadt hatte es seit Ende Juni keine russischen Luftangriffe mehr gegeben.

Putin: Ukrainische Geheimdienste für "Terrorakt" auf Krim-Brücke verantwortlich

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Explosion auf der Krim-Brücke als "Terrorakt" bezeichnet, für den die ukrainischen Geheimdienste verantwortlich seien. "Die Täter, Ausführenden und Auftraggeber sind die ukrainischen Geheimdienste", zitierten die russischen Nachrichtenagenturen am Sonntagabend den Kreml-Chef. Die Brücke zwischen dem russischen Festland und der Krim-Halbinsel war am Samstag schwer beschädigt worden, nachdem nach russischen Angaben eine Lkw-Bombe explodiert war.

Taiwans Präsidentin will freie und demokratische Lebensweise verteidigen

Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen hat sich gegenüber China entschlossen gezeigt, die Souveränität und demokratische Lebensweise der Insel niemals aufzugeben. "Das taiwanische Volk und unsere politischen Parteien sind sich einig, dass wir unsere nationale Souveränität und unsere freie und demokratische Lebensweise verteidigen müssen", sagte Tsai in einer Rede zum Nationalfeiertag. In diesem Punkt gebe es "keinen Raum für Kompromisse".

Nordkorea: Jüngste Raketentests waren "taktische Nuklearübungen"

Bei den sieben jüngsten Raketenstarts in Nordkorea handelte es sich nordkoreanischen Medien zufolge um "taktische Nuklearübungen", die von Machthaber Kim Jong Un persönlich beaufsichtigt wurden. Die Tests seien eine Reaktion auf gemeinsame Militärübungen Südkoreas, Japans und der USA gewesen und hätten einen "tatsächlichen Krieg" simuliert, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Nordkoreas KCNA.

+++ Konjunkturdaten +++

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Sep +1,0% gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Sep +5,3% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Sep PROG: +0,6% gg Vm, +4,9% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise Sep +1,4% gg Vm, +6,9% gg Vj

