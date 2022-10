DJ BoE erhöht tägliches Auktionsvolumen bei Gilt-Käufen

Von Paul Hannon

LONDON (Dow Jones)--Die Bank of England (BoE) bietet an, langlaufende britische Staatsanleihen in größerem Umfang zu kaufen, da sich ein Programm, das die Spannungen auf dem Finanzmarkt lindern soll, dem Ende zuneigt. Die BoE erklärte auch, dass sie Schritte unternehmen wird, um britische Pensionsfonds weiterhin zu unterstützen.

Am 28. September startete die britische Zentralbank eine Reihe von Auktionen, bei denen sie den Kauf von langlaufenden britischen Staatsanleihen (Gilts) im Wert von 5 Milliarden Pfund anbot. Mit diesem Programm sollte der Schaden eingedämmt werden, der durch den rasanten Ausverkauf britischer Staatsanleihen in den vergangenen Tagen entstanden war, nachdem die Regierung ein überraschendes Paket von Steuersenkungen vorgestellt hatte.

Diese Auktionen sollen am Freitag enden, und die BOE erklärte, sie werde das tägliche Angebot erhöhen, beginnend mit 10 Milliarden Pfund am Montag. Die Zentralbank teilte mit, dass sie bisher Staatsanleihen im Wert von 5 Milliarden Pfund von den verfügbaren 40 Milliarden Pfund gekauft hat.

"Die Bank ist bereit, diese ungenutzte Kapazität zu nutzen, um den maximalen Umfang der verbleibenden fünf Auktionen über das derzeitige Niveau von bis zu 5 Milliarden Pfund in jeder Auktion zu erhöhen", hieß es in einer Erklärung.

Die Zentralbank kündigte außerdem an, dass sie eine befristete Repo-Fazilität für Sicherheiten einrichten werde, um Banken im Namen ihrer Liability Driven Investment-Fonds (LDI) Barmittel im Tausch gegen Gilts zur Verfügung zu stellen. In den Tagen nach der Ankündigung der Steuersenkungen standen die LDIs im Mittelpunkt der Besorgnis der Zentralbank über die Auswirkungen der steigenden Gilt-Renditen auf die Stabilität des britischen Finanzsystems.

Die LDI-Fonds werden in erster Linie von Pensionsfonds genutzt, um ihre langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Rentnern mit weniger Kapital auszustatten, als sie es durch den Besitz regulärer langlaufender Staatsanleihen tun würden. Sie setzen die Fonds jedoch dem Risiko von Verlusten aus, wenn die Zinssätze schnell ansteigen. LDI-Fonds wurden während der langen Phase ultraniedriger Zinssätze im vergangenen Jahrzehnt immer beliebter. Auch regulatorische Änderungen förderten ihre Verwendung.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 10, 2022 03:02 ET (07:02 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.