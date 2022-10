Mit Aktien aus dem Rohstoffsektor war diesen Sommer an der Börse kaum Geld zu verdienen. Inzwischen sind die Bewertungen aber vielerorts niedrig. Dabei lohnt sich der Blick auf Player in Spezialmärkten wie die Imperial Mining Group. Denn Mining-Aktie ist nicht gleich Mining-Aktie. Und Scandium ist ein ganz besonderes Metall.

Rohstoffmärkte: Ein Sommer zum Vergessen!

Die Sorgen vor einer langen Rezession haben den ganzen Sommer hindurch den gesamten Aktienmarkt belastet. Besonders schwer traf es auch Rohstoffunternehmen. Denn klar ist: In einer Rezession sinkt auch der Bedarf an Kupfer, Zink, Aluminium und Co. Dementsprechend hat es viele Metallfirmen hart getroffen. Aktien wie beispielsweise jene von Freeport McMoran, dem größten Kupferproduzenten der Welt, haben sich praktisch vom Hoch im März nahezu halbiert. Bei kleineren Produzenten oder gar Rohstoff-Explorern liegen die Kursverluste größtenteils noch deutlich höher.

Nischenmarkt Scandium: Auf den Zeithorizont kommt es an!

Doch häufig wird in der Baisse blind verkauft, um genug Liquidität zu haben. Das gilt insbesondere für Institutionelle Investoren an den sogenannten "Paniktagen". Wer dagegen einen langem Atem mitbringt, kann jetzt günstig einsteigen und die niedrigeren Bewertungen zu seinen Gunsten nutzen. Dabei kommt es aber auf das Stock-Picking an, denn nicht jedes Unternehmen wird das schwierigere Marktumfeld überleben. Hier geht es schließlich um Risikokapital. In Nischenmärkten sind zwar die Risiken meist deutlich höher, aber dafür sind es auch die Chancen. Hierzu zählt auch Scandium. Das weiche silberweiße Leichtmetall, dass vom Schweden Lars Fredrik Nilson bereits 1879 entdeckt wurde, zählt zu den Seltenen Erden und ist auf den ersten Blick nichts Besonderes. Es kommt in der Chemieindustrie zum Einsatz, bei Flutlichtern (Stadion!) oder auch bei Rennrädern. Und jetzt wird es interessant: Denn durch den Zusatz von Scandium im Rahmen folgt eine Gewichtsreduzierung um 12% und eine 25%ige Verbesserung der Ermüdungslebensdauer im Vergleich zu Aluminium-Bikes.

Chancen im Flugzeug-Leichtbau

Auch wenn der Fahrradmarkt groß ist, so ist der Flugzeugmarkt deutlich größer und wirtschaftlich bedeutender. Scandium macht Aluminium bis zu 800 Mal härter. Dadurch kann es im Gerüst zugesetzt werden und diese Legierung macht Fliegen durch das leichtere Flugzeug günstiger und umweltfreundlicher. Denn der Treibstoffverbrauch sinkt. Boeing schätzt, dass durch den Einsatz dieser Legierungen die Kosten sogar beim Bau um rund 3 Mio. US-Dollar je Flugzeug sinkt, weil bestimmte Arbeitsvorgänge eingespart werden können. Hinzu kommen der niedrigere Kerosinverbrach während des Betriebs. Russland nutzt das Material in seinen Kampfflugzeugen der neuesten Generation und soll dadurch deutliche Vorteile gegenüber US-Fliegern haben. Nicht ...

