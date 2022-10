Vielmehr blieb er gegenüber dem August unverändert und weist im Vergleich zum Vorjahresmonat ein marginales Plus von 0,3 % auf. So heute morgen die Bundesämter für Güterverkehr und Statistik. Sie wissen: Dieser Index liefert eine grobe Annäherung an die Entwicklung der Industrieproduktion und ist daher ein Frühindikator für die konjunkturellen Aussichten. Am stärksten legte im September der mautpflichtige Lkw-Verkehr mit mindestens 4 Achsen in Niedersachsen zu (+0,8 gegenüber August), am geringsten im Saarland (-1,5 %). Grenzüberschreitend waren es die Fahrten in die Schweiz, die am kräfigsten stiegen (+1,8 %), am schwächsten fielen jene nach Luxemburg und Dänemarkt (jeweils -1,7 %) aus.



Annerose Winkler



Der Deutsche Unternehmerbrief



www.bernecker.info



Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de