EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

USU Software AG: USU schließt öffentliches Aktienrückkaufangebot erfolgreich ab



10.10.2022 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die USU Software AG (ISIN DE000A0BVU28) hat ihr öffentliches Aktienrückkaufangebot zum Festpreis an ihre Aktionär:innen zum Erwerb von insgesamt bis zu 523.770 auf den Inhaber lautenden Aktien (Stückaktien) gegen Zahlung einer Geldleistung von EUR 18,75 je Aktie erfolgreich abgeschlossen.

Mit Ablauf der Annahmefrist am 5. Oktober 2022, 24:00 Uhr (MESZ) wurden insgesamt 1.418.228 Aktien zum Rückkauf eingereicht und damit 170,77% mehr als die das Angebot umfassenden bis zu 523.770 Aktien der USU Software AG. Daher erwarb die Gesellschaft von jedem Aktionär bzw. jeder Aktionärin jeweils nur einen Teil der angedienten Aktien. Die Annahmeerklärungen wurden dabei verhältnismäßig mit einer Quote von ca. 36,9551% berücksichtigt. Eine bevorrechtigte Annahme geringerer Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär:in erfolgte nicht. Die Zuteilung erfolgte auf die Einzelkundenbestände und wurde auf die nächste natürliche Zahl abgerundet. Da die Anzahl der eingereichten Aktien das Angebot überstieg, kommt es zur Repartierung und Rückbuchung nicht erworbener Aktien. Deren Rückbuchung wird in den nächsten Tagen erfolgen.



Die USU Software AG hält damit nunmehr insgesamt ca. 523.770 eigene Aktien, was einem Anteil am Grundkapital von ca. 4,98% entspricht.



Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt gemäß Ziffer 3.4 der Angebotsunterlage Zug um Zug gegen Übertragung der zum Rückkauf eingereichten USU-Aktien und wird voraussichtlich am 13. Oktober 2022 abgeschlossen sein.



"Ich freue mich über den erfolgreichen Abschluss dieses Aktienrückkaufs. Die Basis hierfür bilden die positiven Halbjahreszahlen von USU, insbesondere der Ausbau des operativen Gewinns und der Konzernliquidität. Gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung vom 26. Juni 2020 und im Sinne unserer Aktionär:innen können wir die zurückgekauften Aktien für Akquisitionen nutzen, im Rahmen eines Beteiligungsprogrammes für unsere Belegschaft einsetzen oder einziehen", erläutert Bernhard Oberschmidt, CEO der USU Software AG.

"Auch nach dem Aktienrückkauf verfügt USU über eine hohe freie Liquidität bei keinerlei Bankverbindlichkeiten und erzielt positive Cash Flows. Mit unserer aktuellen Auftragsentwicklung und dem Rekordauftragsbestand blicken wir daher sehr positiv in die Zukunft", ergänzt USU-Vorstand Dr. Benjamin Strehl.



Ungeachtet der herausfordernden Rahmenbedingungen bekräftigt der Vorstand die Planung für das aktuelle Geschäftsjahr, die ein Umsatzwachstum auf EUR 120 - 125 Mio. bei einer gleichzeitigen Steigerung des EBITDA auf EUR 14,5 - 16,0 Mio. vorsieht. Zugleich bestätigt der Vorstand auch die aktuelle Mittelfristplanung, die ein durchschnittliches organisches Umsatzwachstum für die kommenden Jahre von 10% sowie mit Blick auf das weiter zunehmende SaaS-Geschäft den Ausbau der EBITDA-Marge bis 2024 auf 16 - 18% beinhaltet.





Diese Pressemitteilung ist auf der USU-Website abrufbar.









USU Software AG



Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.



Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).





Weitere Informationen sind unter www.usu.com verfügbar.





Kontakt:

USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 909

E-Mail: thomas.gerick@usu.com



USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Spitalhof

D-71696 Möglingen

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108

E-Mail: falk.sorge@usu.com

10.10.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com