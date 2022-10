Die Aktie von Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) findet einfach nicht so recht in die Spur. Vor allem auch operativ nicht, was den Aktienkurs zuletzt massiv belastete. Wenig Umsatzwachstum, schwächelnde Kooperationen und auch andere Baustellen führten dazu, dass die Aktie massiv an Börsenwert eingebüßt hat. Der Megatrend kann noch intakt sein. Eine flexitarische Lebensweise mag die Zukunft sein. Trotzdem muss sich dieser Akteur auch in einem Markt mit erstarkender Konkurrenz behaupten können. Ob das gelingt? ...

