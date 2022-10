Fielmann: Bearishe Tradingchance mit (Turbo)-Puts

Mit der Aktie der im SDAX gelisteten Optikerkette Fielmann (ISIN: DE0005772206) ging es in den vergangenen Monaten steil nach unten. Verzeichnete die Aktie noch vor 11 Monaten bei 63,80 Euro ein 12 Monatshoch, so wurde sie am vergangenen Freitag, dem 7.10.22, zeitweise um 54 Prozent tiefer bei 29,50 Euro gehandelt.

Beschleunigt wurde die Talfahrt von einer Analyse von Hauck & Aufhäuser, im Zuge derer die Fielmann-Aktie wegen des schwachen Verbraucherumfeldes und dem steigenden Margendruck mit einem Kursziel von 27 Euro von "Hold" auf "Sell" abgestuft hatten. Gibt die Fielmann-Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 30,80 Euro gehandelt wurde in spätestens einem Monat auf ihrem Weg zum Kursziel bei 27 Euro zumindest auf 28 Euro nach, dann werden Short-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 30 Euro

Der HVB-Put-Optionsschein auf die Fielmann-Aktie mit Basispreis bei 30 Euro, Bewertungstag 14.12.22, BV 1, ISIN: DE000HB9TMX7, wurde beim Aktienkurs von 30,80 Euro mit 0,20 - 0,21 Euro gehandelt.

Gibt die Fielmann-Aktie in spätestens einem Monat auf 28 Euro nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 0,30 Euro (+43 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 34,429 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Put auf die Fielmann-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 34,429 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DW54R39, wurde beim Aktienkurs von 30,80 Euro mit 0,40 - 0,41 Euro gehandelt.

Bei einem Kursrückgang der Fielmann-Aktie auf 28 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt - auf 0,64 Euro (+56 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 37,837 Euro

Der SG-Open End Turbo-Put auf die Fielmann-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 37,837 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SN9YYQ9, wurde beim Aktienkurs von 30,80 Euro mit 0,71 - 0,72 Euro quotiert.

Bei einem Kursrückgang der Fielmann-Aktie auf 28 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts bei 0,98 Euro (+36 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fielmann-Aktien oder von Hebelprodukten auf Fielmann-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de