Paris (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsrate in Deutschland wird im September 2022 voraussichtlich 10 Prozent zum Vorjahresmonat betragen, so die erste Prognose des Statistischen Bundesamts, so Olaf Hordenbach Chefredakteur des Kundenmagazins von BNP Paribas "Märkte & Zertifikate weekly".Das höre sich gewaltig an, sei es auch, aber es relativiere sich etwas, wenn man sich die Zahlen zum jeweiligen Vormonat anschaue. Da liege die Inflation nun bei 1,9 Prozent - August 2022 bis September 2022. Doch auch dieser Wert sei hoch - im August sei die Inflation im Vergleich zum Vormonat Juli nur um 0,3 Prozent gestiegen. Also Entwarnung an der Inflationsfront gebe es noch keine. ...

