Nach einer turbulenten Vorwoche und einem relativ ruhigen Wochenende ist der Kryptomarkt am Montagvormittag kaum bewegt in die neue Woche gestartet. Angesichts vieler Konjunktur- und Unternehmensdaten, die speziell in den USA in den nächsten Tagen auf der Agenda stehen, könnte sich das aber schnell ändern.In den USA nimmt die Quartalsberichtssaison der Unternehmen in dieser Woche Fahrt auf. So werden unter anderem Pepsi, Delta Airlines und die Großbanken Citigroup, JP Morgan und Morgan Stanley ihre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...