Eli Lilly - Die Pharma-Aktie notiert nur knapp unter ihrem Allzeithoch!

Pullback Trading-Strategie



Symbol: LLY ISIN: US5324571083



Rückblick: Eli Lilly hat sich heuer erfolgreich dem breiten Marktausverkauf widersetzt. Verantwortlich dafür ist die Kombination aus Spezialisierung und breiter Aufstellung des Paharmakonzerns. Die Aktie notiert als eine der wenigen über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten. Nach dem Freudensprung von Ende September, sehen wir aktuell die Konsolidierung des Papiers.

Meinung: Der Arzneimittelhersteller ist auf Diabetes-Medikamente spezialisiert. Die chronische Krankheit wird auch in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten keine Pause machen. Eli Lilly hat aber auch eine tiefe Pipeline mit Dutzenden von Programmen, welche das Sortiment in Zukunft erweitern könnten. Ein Pullback zum EMA-20 würde uns eine Einstiegsgelegenheit in das Pharma-Papier bieten.

Chart vom 07.10 .2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 326.66 USD



Setup: Wenn die Aktie am EMA-20 wieder nach oben dreht, könnte man eine Long-Position eröffnen. Dazu sollte Intraday auf entsprechende Signale geachtet werden. Nach dem Entry ließe sich der Trade unter der letzten Pivotal-Kerze absichern.

Jeden Börsentag neu: präzise Setups im Alphatrader von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu Eli Lilly ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in LLY



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.