Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die USA dürften in diesem Jahr noch ein Wirtschaftswachstum von 1,7% erreichen, im kommenden Jahr aber dann vermutlich nur noch geringfügig wachsen (0,9%), so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Die Revision der bisherigen Prognose von 1,3% für 2023 nach unten habe mit der aggressiveren Gangart der FED zu tun. Es bestehe jedoch das Risiko, dass die FED den Leitzins derart stark erhöhe, dass es doch noch zu einer Rezession in den USA komme. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...