Weitere Videos findet ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Chevron. Die OPEC+ hat eine Kürzung der Fördermenge beschlossen. Die Ölpreise zogen danach wieder kräftig an. Davon profitieren auch Aktien wie Chevron. Charttechnisch sieht es spannend aus. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt ihr das aktuelle Magazin von DER AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1