Uran, der Schlüsselrohstoff: Golbal Atomic: Versorger fragen weiter Uran nach

Anzeige / Werbung Mit der ersten Machbarkeitsstudie zeichnen sich mind. 12 Jahre profitable Uran-Produktion ab. 2025 soll es im Niger losgehen. Die Chancen für die Minenfinanzierung steigen durch solche Verkaufsvereinbarungen deutlich an.

Erneut hat Global Atomic Corp. (TSX: GLO, FSE: G12) von einem westlichen Versorger die Absichtserklärung erhalten, dass dieser Uran aus der Dasa-Mine im Niger erwerben will, sobald die Mine ihre Produktion aufgenommen hat. Damit haben inzwischen bereits zwei westliche Versorger ihre Absicht bekundet, ihre Kernkraftwerke zukünftig mit Uran von Global Atomic betreiben zu wollen. Innerhalb eines mehrjährigen Liefervertrags sieht die neue Absichtserklärung vor, dass der westliche Versorger bis zu 2,4 Millionen Pfund Uranoxid (U3O8) von Global Atomic beziehen wird. Diese Menge stellt etwa sieben Prozent der jährlichen Uranproduktion dar, die das Unternehmen während der ersten Phase des Produktionsbetriebs auf der Dasa-Mine fördern will.

Allgemeine Informationen, Chart und Videos über Global Atomic und anderen Rohstoff-/Technologieunternehmen unter: ?? axinocapital.de/global oder ?? axinocapital.de





Abonnieren Sie bitte unseren YouTube Kanal ?? Hier

Das Ertragspotential der Absichtserklärung ist enorm und wird aktuell mit einem realen Betrag von 140 Millionen US-Dollar bewertet. Für Global Atomic stellt die Kaufabsicht des Kunden damit ein wesentliches Faustpfand für die anstehenden Gespräche mit den Banken zur Finanzierung des Dasa-Projekts dar, denn der benötigte Kredit für den Aufbau der Mine dürfte erstens leichter und zweitens auch zu günstigeren Zinskonditionen zu erhalten sein.



Mit nun bereits zwei global agierenden Tier-1-Versorgungsunternehmen als Kunden im Rücken, hat Global Atomic für die finanzierenden Banken als Kreditkunde nun nicht mehr den Status eines armen Bittstellers, sondern erhält sogleich einen ganz anderen Stellenwert, weil schon bei der Vergabe des Kredits feststeht, an wen und zu welchem Preis das auf der Dasa-Mine geförderte Uran am Ende verkauft wird.







Rohstoff der Begierde: Hochgradiges Uran-Oxid (Yellow Cake)

Global Atomic wird auch weiterhin von steigenden Uranpreisen profitieren Für die Preisgestaltung selbst wurde wieder eine Mischformel gewählt. Sie stellt sicher, dass Global Atomic auch von weiteren Preissteigerungen profitieren kann und gleichzeitig sicher sein kann, für sein Uran immer einen finanzstarken Abnehmer zu haben. Der erneute Zuschlag stellt deshalb einen weiteren wichtigen Meilenstein für die Entwicklung des Dasa-Projekts dar und zeigt zugleich auch, welche Wertschätzung dem Dasa-Projekt innerhalb der Uranbranche bereits jetzt schon entgegengebracht wird.



Neben der Werthaltigkeit der Mine selbst, sind die Abnehmer auch davon überzeugt, dass es Global Atomic gelingen wird, das Projekt in Produktion zu bringen. Auf diesem Weg ist das Unternehmen in den vergangenen Monaten konsequent vorangeschritten. Der Auftrag für die Planung und den Aufbau der Aufbereitungsanlage wurde unlängst erteilt und die Arbeiten für die Vorbereitung des Untertagebergbaus sollen bereits im nächsten Monat begonnen werden.



Die investierten Anleger dürfen sich deshalb schon jetzt auf die kommenden Jahre freuen, denn allein die erste Phase des Produktionsbetriebs, in der lediglich 20 Prozent der bekannten Lagerstätte abgebaut werden sollen, ist auf zwölf Jahre angelegt. Die Lebenszeit des gesamten Dasa-Projekts wird wesentlich länger sein. Dies auch deshalb, weil zukünftige Explorationserfolge die Lagerstätte weiter vergrößern und das Minenleben damit nochmals deutlich verlängern werden.



Risikohinweis

Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der Global Atomic Corporation halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der Global Atomic Corporation ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Enthaltene Werte: 189388994,CA37957M1068

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )