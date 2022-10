Die Aktie von Cogia tat sich in den vergangenen Monaten schwer, um nicht zu sagen, sehr schwer. Derzeit sieht es nach einen Stabilisierungsversuch im Bereich von 0,50 Euro aus. GBC Research hat für den Anbieter von Big-Data-Lösungen auf Basis künstlicher Intelligenz am 26. September eine Research-Studie verfasst und ein Kaufen vergeben. Was die Begründung dafür ist und wo GBC das Kursziel sieht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...