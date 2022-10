(shareribs.com) New York 10.10.2022 - Der Autobauer Tesla hat die Produktion in Shanghai deutlich gesteigert und im September einen neuen Rekord erreicht. Bei Ford wird offenbar an einem größeren Elektro-SUV gearbeitet. Wie die China Passenger Car Association am Sonntag mitteilte, hat Tesla im September 83.135 in China gefertigte Fahrzeuge ausgeliefert. Gegenüber August ist die Produktion damit um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...