Privatanleger investieren wieder verstärkt in die klassische Industrie. Deutliche Zuwächse verzeichnen insbesondere Erdölunternehmen.

Die "Old Economy" im Fokus: Aktien von Öl- und Bergbauunternehmen steigen wieder in der Gunst der Anleger, berichtet das Handelsblatt. Demnach investierten im dritten Quartal dieses Jahres wieder deutlich mehr Privatanleger in klassische Industrietitel, darunter in Erdölunternehmen.

Die Zahlen sprechen für sich: Occidental Petroleum verzeichnete einen Zuwachs von 30 Prozent, Total von 23 Prozent und der Ölkonzern Chevron von elf Prozent. Kein Wunder, denn die Investments versprechen satte Gewinne. Schon gleich zu Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine gingen die Ölpreise durch die Decke. So kostete im März 2022 die für Europa wichtigste Rohölsorte Brent rund 147 US-Dollar je Barrel.

Zwar haben sich die Preise aktuell bei 106 US-Dollar je Barrel eingependelt - liegen damit aber immer noch deutlich über denen der Vorjahre. Zum Vergleich: Noch im Jahr 2020 kostete die Ölsorte Brent 41,96 US-Dollar und im Jahr 2021 waren es 70,68 US-Dollar je Barrel.

Dass die Ölpreise weiter anziehen werden, ist spätestens mit der aktuellen Entscheidung der Öl-Allianz Opec plus klar, die die Ölproduktion deutlich zurückfahren will. Ab November dieses Jahres werden die 23 Länder des Ölverbundes, zu dem unter anderem auch Russland gehört, zwei Millionen Barrel weniger fördern als bislang. Mit dieser Maßnahme reagiere sie auf den jüngsten Preisverfall, erklärte das Kartell vergangene Woche. Und der Plan zeigte prompt Erfolg: Gleich im Anschluss auf das Treffen der Opec-plus-Staaten am Mittwoch zog der Ölpreis an und erreichte zeitweise 93,80 US-Dollar.

Kein Wunder also, dass Finanzexperten einen mehrjährigen Bullenmarkt für Öl für wahrscheinlich halten. Darunter auch Analyst Eric Nuttall von Ninepoint Partners, der im Interview mit CNBC seine Prognose mit dem Missverhältnis zwischen Angebot- und Nachfragewachstum begründet. Seine Favoriten unter den Ölaktien seien die Papiere der Unternehmen Diamandback Energy, Cenovus Energy und MEG Energy.

(ner) für die wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US1667641005,US6745991058,FR0000120271,XC0009677409,CA15135U1093,CA5527041084,US25278X1090,XC0007924514