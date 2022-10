Stuttgart (ots) -Anno Knüttgen ist seit Anfang Oktober 2022 neuer Leiter des SWR Studios in Heilbronn. Er folgt damit auf Ulrike Hagenbuch, die sich in den Ruhestand verabschiedet hat.Anno Knüttgen wird für ein Berichtsgebiet zuständig, das vom Main bis zum Limpurger Land und von Hohenlohe bis zum Kraichgau reicht. Das Team im multimedial aufgestellten Studio umfasst rund 35 Mitarbeitende für Fernsehen, Hörfunk und Online.Stefanie Schneider, Landessenderdirektorin: "ein hervorragender Journalist"Auch Stefanie Schneider, die für Baden-Württemberg zuständige SWR Landessenderdirektorin, freut sich: "Mit Anno Knüttgen bekommt das Studio Heilbronn einen hervorragenden Journalisten als neuen Leiter, der sein Handwerk versteht. Und Anno Knüttgen bekommt mit dem Studio Heilbronn bis Ende 2024 gleich einen Neubau mit zu seinen Aufgaben hinzu. Damit wird das multimediale Arbeiten in der Region zukünftiger noch einfacher und vernetzter."Anno Knüttgen: "hochmotiviertes, multimedial ausgebildetes Team"Anno Knüttgen zeigt sich erfreut über seine neue Aufgabe: "Wir haben ein hochmotiviertes, multimedial ausgebildetes Team, das vom Studio in Heilbronn und den Regionalbüros in Tauberbischofsheim und Schwäbisch Hall aus jede Menge zu tun hat: Weinbau, Weltmarktführer, rege Gründerszene, geschichtsträchtige Burgen und Klöster, Basketball-Bundesliga, Paradiese für Radtouristen... - es ist eine wahnsinnig vielseitige und spannende Region."Ulrike Hagenbuch: "Heilbronn ist eine lebendige Stadt"Ulrike Hagenbuch, die die Leitung des SWR Studios 2007 übernahm, zu ihrer Nachfolge: "Das Studio in Heilbronn leiten zu dürfen, ist ein großartiger Job. Heilbronn ist eine lebendige Stadt und die Region einzigartig in ihrer Vielfalt. Ich bin mir sicher, Anno Knüttgen wird sich hier wohl fühlen und eine tolle Arbeit machen. Ich freue mich, dass dieser von mir sehr geschätzte Kollege meine Nachfolge antritt".Anno Knüttgens VitaWährend seines Studiums sammelte Anno Knüttgen (45) erste Radioerfahrungen, zunächst im NRW-Lokalfunk, später bei verschiedenen Radiosendern in Berlin. Über den "Staatsanzeiger für Baden-Württemberg" kam er schließlich als Volontär zum SWR. Es folgten Stationen als Reporter für Radio Stuttgart und die Fernsehnachrichten Baden-Württemberg Aktuell sowie als Referent der Landessenderdirektorin Baden-Württemberg. Seit 2011 arbeitete Anno Knüttgen in der multimedialen Redaktion Landespolitik in Stuttgart, zuletzt als stellvertretender Redaktionsleiter.Ulrike Hagenbuchs VitaBis Ende September leitete Ulrike Hagenbuch das Studio Heilbronn und geht nach rund 35 Jahren im SWR/ SDR in den Ruhestand. Ihr journalistischer Werdegang begann als Redakteurin bei den "Fränkischen Nachrichten" in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) und bei der "Heilbronner Stimme". Während ihres Studiums arbeitete sie ebenfalls als Journalistin. Danach zog es Ulrike Hagenbuch zum damaligen Süddeutschen Rundfunk (SDR), dem heutigen SWR: Zunächst ging es in das Studio Heilbronn. Nach einer weiteren Zwischenstation bei Radio Stuttgart kam Ulrike Hagenbuch in die SWR Landespolitik als Korrespondentin. Zehn Jahre arbeitete sie dort, bevor es sie in die Landessenderdirektion Baden-Württemberg zog. Nachdem sie die Leitung von SWR4 Magazine Baden-Württemberg innehatte, wurde sie im Jahr 2007 Leiterin des Studios Heilbronn.Mehr zum Themahttp://swr.li/anno-knuettgen-leiter-swrstudio-heilbronnPressekontakt:Hannah Basten, Tel. 0711 929 11030, hannah.basten@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5340964