Thermo Fisher Scientific, der Weltmarktführer im Dienste der Wissenschaft, gab heute die Markteinführung des TaqPath Enteric Bacterial Select Panel bekannt, eines CE-IVD-zertifizierten Panels, das für den Nachweis gängiger Magen-Darm-Bakterien entwickelt wurde und Klinikern bei der Identifizierung der Grundursache einer Infektion und der schnelleren Verabreichung der geeignetsten Behandlung für ihre Patienten hilft. Das Panel wurde im Mai 2022 validiert und im Rahmen der IVDD registriert.

Der neue Test setzt die Technologie der Polymerase-Kettenreaktion (Polymerase Chain Reaction, PCR) ein, um Stuhlproben auf eine Reihe gängiger GI-Bakterien zu untersuchen, darunter Salmonella spp., Shigella spp./enteroinvasive E. coli (EIEC), Campylobacter jejuni, Campylobacter coli und Campylobacter upsaliensis. Er liefert in etwa zwei Stunden zuverlässige Ergebnisse mit einer Sensitivität und Spezifität von über 98 Prozent. Bis die Ergebnisse bei der Kultivierung von Proben in einem Labor vorliegen, können dagegen bis zu zwei Wochen vergehen.

"Die Fähigkeit des TaqPath Enteric Bacterial Select Panels, die häufigsten Durchfallerreger zu identifizieren und zu unterscheiden, wird die Tests leichter zugänglich machen und den Laboranten mehr Flexibilität bei der Identifizierung von GI-Bakterien bieten", so Dr. Manoj Gandhi, Senior Medical Director of Genetic Testing Solutions bei Thermo Fisher Scientific. "Durch den Nachweis dieser verschiedenen Pathogene mit nur einem Test lassen sich wertvolle Laborressourcen einsparen und gleichzeitig den Ärzten wichtige Informationen liefern, die sie benötigen, um die richtigen Behandlungsentscheidungen für ihre Patienten zu treffen."

Tests mit dem TaqPath Enteric Bacterial Select Panel können in einem einzigen Reagenzglas durchgeführt werden und je nach Bedarf des Labors skaliert werden, da in einem Durchgang bis zu 93 Proben getestet werden können. Wenn die Tests auf den Systemen QuantStudio 5 und QuantStudio 5 Dx von Thermo Fisher durchgeführt werden, erfolgt die Auswertung der Proben und die Erstellung der Ergebnisse automatisch, was dem Laborpersonal Zeit spart, damit es sich auf andere Aufgaben konzentrieren kann.

Weitere Informationen über das TaqPath Enteric Bacterial Select Panel finden Sie unter www.thermofisher.com/taqpathentericselect

Das TaqPath Enteric Bacterial Select Panel ist mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet und eignet sich für die In-Vitro-Diagnostik.

Über Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific Inc. ist Weltmarktführer im Dienste der Wissenschaft mit einem Jahresumsatz von etwa 40 Milliarden Dollar. Unsere Mission besteht in der Unterstützung unserer Kunden bei der Schaffung einer gesünderen, saubereren und sichereren Welt. Unabhängig davon, ob unsere Kunden die Forschung auf dem Gebiet der Biowissenschaften beschleunigen, komplexe analytische Herausforderungen lösen, die Produktivität in ihren Labors steigern, die Gesundheit der Patienten durch Diagnostik verbessern oder lebensverändernde Therapien entwickeln und herstellen, stehen wir ihnen zur Seite. Unser globales Team bietet eine unübertroffene Kombination aus innovativen Technologien, einfachem Einkauf und pharmazeutischen Dienstleistungen durch unsere branchenführenden Marken, darunter Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services, Patheon und PPD. Weitere Informationen finden Sie unter www.thermofisher.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221010005084/de/

Contacts:

Kontaktinformationen für Medienvertreter:

Mauricio Minotta

Phone: 760-805-5266

E-mMil: Mauricio.Minotta@thermofisher.com

Ariane Lovell

Phone: 646-307-6317

E-Mail: Ariane.lovell@finnpartners.com