NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adidas von 210 auf 170 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kursschwäche bringe den schwierigen Führungswechsel in einer Zeit großer Bedenken hinsichtlich Branchennachfrage und Margen zum Ausdruck, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Montag vorliegenden Studie. Er ist sich aber sicher, dass ein großes Kaliber als Ersatz für Kasper Rorsted gefunden wird, und setzt weiter auf die Größenvorteile der Herzogenauracher in einer attraktiven Branche./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2022 / 07:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2022 / 07:32 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1EWWW0

