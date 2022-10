Taipeh (ots/PRNewswire) -Mit der Einführung der AMD Ryzen 7000-Serie Desktop-Prozessoren auf Basis der neuen Zen 4-Architektur, der weltweit führenden Computermarke, kündigt GIGABYTE heute seine B650E- und B650-Motherboards an, die bereit sind, die CPUs der nächsten Generation anzutreiben. Mit dem neuen AM5-Sockel sind die AORUS B650E- und B650-Gaming-Motherboards mit einem direkten digitalen Stromversorgungsdesign und einem vollständig abgedeckten Kühlmodul ausgestattet, um die Elektronik kühl zu halten. Die AORUS-Motherboards verfügen über PCIe 5.0-Konnektivität und Unterstützung für DDR5-Speicher, die AMD EXPO und Intel® XMP bis zu DDR5-6600 und darüber hinaus unterstützen. Die AORUS Gaming-Motherboards sind außerdem mit dem DIY-freundlichen PCIe- und M.2-Gerät ausgestattet, das eine schnelle Installation und Demontage ermöglicht, was zukünftige Upgrades schnell und einfach macht.Leistungsabgabe und thermisches Design waren schon immer die wichtigsten Faktoren, wenn es um die CPU-Leistung geht. Um den Anforderungen von Spielern gerecht zu werden, die nach einer leistungsstarken und dennoch stabilen Systemleistung suchen, sind die AORUS B650E und B650 Gaming-Motherboards mit einer maximalen 16 + 2 + 2-Phasen-Twin-Digital-Stromversorgung ausgestattet. Das Gehäuse ist mit einem massiven Kühlkörper bedeckt, der viermal mehr Oberfläche als die vorherige Generation hat, um auch unter Last eine gleichmäßige Leistungsabgabe zu gewährleisten. Andere thermische Designs, wie 8 mm Mega-Heatpipes und spezielle Kühlkörper an wichtigen Komponenten, verbessern die Stabilität und Gesamtleistung des Systems erheblich. Mit dem anwender-freundlichen Design der PCIe- und M.2 EZ-Latch-Funktionen auf den AORUS B650 Gaming-Motherboards macht GIGABYTE den Austausch von Komponenten sehr viel einfacher.GIGABYTE bringt insgesamt 14 Motherboards auf den Markt, darunter B650E AORUS TACHYON, B650E AORUS MASTER, B650 AORUS ELITE AX, B650 AERO G, B650I AORUS ULTRA usw., die ab 10. Oktober erhältlich sind. Für weitere Informationen über GIGABYTE X670E und X670 Motherboards besuchen Sie bitte unsere Website:https://bit.ly/AMD_B650Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1913644/gigabyte.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/motherboards-der-gigabyte-b650-serie-bereit-fur-mainstream-amd-gaming-builds-301643464.htmlPressekontakt:Phebe Huang,phebe.huang@gigabyte.comOriginal-Content von: GIGABYTE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151871/5341020