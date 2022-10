Dr. Frank Schiller, Vorstandsmitglied in der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. (DAV), ist nun auch in den Vorstand der Europäischen Aktuarvereinigung (AAE - Actuarial Associaton of Europe) gewählt worden. Mit der Vorstandswahl am 07.10.2022 ist Dr. Wilhelm Schneemeier, Vorsitzender der AAE von 2020 bis 2021, aus dem Board der AAE ausgeschieden. Neuer Vorsitzender ist Lutz Wilhelmy, Mitglied der Schweizer Aktuarvereinigung. Nach seinem Einstieg 2001 in die Versicherungswirtschaft bei ERGO Direkt war ...

