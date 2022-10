Unternehmer sein ist wirklich leicht: Man kauft etwas billig ein und verkauft es teurer weiter.Dazwischen verursacht man möglichst wenig Kostenaufwand und übrig bleibt ein schöner Gewinn. Doch natürlich ist es in der Praxis nicht ganz so einfach, sonst würden nicht so viele Unternehmen scheitern. Und scheitern werden sie alle, das steht fest. Doch einige überleben seit Jahrhunderten am Markt, andere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...