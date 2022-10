Graz | Paris (ots) -shopreme ermöglicht Händlern, die mit SAP® Lösungen arbeiten, besonders einfache Scan & Go Implementierung.shopreme hat heute seine Teilnahme an der aktuellen Startup Kohorte der SAP.iO Foundry Paris bekanntgegeben. Das Programm konzentriert sich auf Technologien, welche die Zukunft des Einzelhandels und der Konsumgüterbranche revolutionieren. shopreme ist eines von zwölf Startups, die für die Teilnahme an diesem auf fünf Monate angelegten Programm ausgewählt wurden.Ziele des ProgrammsIm Rahmen des Programms wird shopreme mit SAP an der Integration relevanter SAP® Produkte arbeiten und Geschäftsentwicklungsaktivitäten mit Unternehmen, die SAP Technologien nutzen, ausloten."Die Partnerschaft mit SAP im Rahmen des SAP.iO Paris Foundry Programms und die Unterstützung durch die Experten von SAP sind eine großartige Gelegenheit für uns, unser API-Portfolio zu erweitern und einen Mehrwert für Händler im stationären Handel zu schaffen, die SAP Technologien nutzen", sagte Florian Burgstaller (https://www.linkedin.com/in/florian-burgstaller/), CEO von shopreme. "Unser Ziel ist es, Händlern eine schlüsselfertige Scan & Go Lösung anzubieten. Durch die Integration unserer Lösung mit relevanten SAP-Produkten und -Services reduzieren wir den Implementierungsaufwand und helfen Unternehmen, die Time-to-Market mit minimalen Projektlaufzeiten zu verkürzen."Vorteile für den stationären EinzelhandelScan & Go muss eng in die IT-Landschaft eines Händlers eingebunden sein. Darum deckt das shopreme Ökosystem nicht nur Apps (https://www.shopreme.com/de/features/) und Exit-Lösungen (https://www.shopreme.com/de/loss-prevention/) ab. Durch seinen leistungsstarken DataHub hilft shopreme sicherzustellen, dass alle Daten stets mit den Systemen des Händlers synchronisiert sind und Informationen nach Bedarf abgerufen oder zurückgespielt werden."Wir sind stolz auf unser umfangreiches Partnernetzwerk und die Fähigkeit, die zentralen Systeme unserer Kunden zu integrieren. Das umfasst POS, PSP, ERP, CRM und mehr", sagte Nico Müller (https://www.linkedin.com/in/nicomueller/), Chief Commercial Officer von shopreme. "Viele unserer Kunden und andere führende Einzelhändler weltweit arbeiten mit SAP Lösungen. Eine Integration mit diesen Systemen schafft einen großen Mehrwert, da sie hilft, Abläufe zu vereinfachen und die Effizienz zu steigern."SAP.iO bringt neue Partnerschaften und Produkte für SAP hervor, indem es Innovation aus Startups fördert und beschleunigt und Mitarbeiterprojekte zur Reife bringt. SAP.iO vernetzt Innovatoren aus allen Regionen, Branchen und Business Lines, um zu verändern, wie Unternehmen arbeiten. SAP.iO Foundries ist SAPs globales Netzwerk von beteiligungsfreien "Startup Accelerators" und ist für Gründer der schnellste Weg zu einer Geschäftsbeziehung mit SAP. Sie bieten technische und Go-to-Market-Unterstützung, um Startups bei der Integration mit SAP zu helfen und ihren Eintritt in ein kuratiertes, integratives Ökosystem zu beschleunigen, dessen Angebote von SAP Kunden einfach genutzt werden können. Seit 2017 hat SAP.iO mehr als 450 externe Startups und interne Unternehmungen dabei unterstützt, ihr Wachstum zu beschleunigen und ermöglichte tausenden von SAP Kunden den Zugang zu Innovation.Über shopreme Scan & Goshopreme revolutioniert den stationären Einzelhandel und hilft Händlern mit digitalen Scan & Go und Exit-Lösungen herausragende Kundenerlebnisse zu schaffen. Kunden bezahlen dank mobilem Self-Checkouts einfach, sicher und schnell am eigenen Smartphone. Händler optimieren damit Geschäftsprozesse, steigern Umsätze und realisieren Mehrwertleistungen und Kundenbindungsprogramme. Das bestätigen zufriedene Kunden wie Auchan, REWE, BILLA Austria, PENNY Deutschland, Douglas GmbH, Dirk Rossmann GmbH, XXXLutz Group-Tochter Möbelix & Mömax und viele weitere Handelskonzerne.# # #SAP und andere hier erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Weitere Informationen und Hinweise zu Marken finden Sie unter https://www.sap.com/copyright. Alle anderen erwähnten Produkt- und Servicenamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen.Pressekontakt:shopreme GmbHGeorg KarnerHead of Marketing+43 316 268 334 09pr@shopreme.comhttps://www.shopreme.comOriginal-Content von: shopreme GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151363/5341073