Die Daten aus dem Einzelhandel sowie der Industrieproduktion seien enttäuschend, die Importpreise so hoch wie nie. Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG, zeichnet ein düsteres Bild im w:o TV-Interview.

Darüber hinaus bereiten Hellmeyer die von den USA auferlegten Beschränkungen für den Export von Hochleistungschips nach China Sorgen, was für neuen Zündstoff sorgen könnte am Weltmarkt. Während die USA ihre Wirtschaftsmacht weiter ausbauen, stehe Europa wie keine andere Region im Feuer, sagt Hellmeyer weiter. Das zeigen seiner Meinung nach die Frühindikatoren wie der Sentix und der GfK-Konsumklimaindex. Jetzt w:o TV einschalten!

Moderation: Martin Kerscher, Text: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: DE0008469008