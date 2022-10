Content-Creators haben sich in den letzten Jahren als ziemlich beliebtes Marketingmittel etabliert. Dabei lauern für Unternehmen bei der Zusammenarbeit mit diesen so einige Fettnäpfchen - als Folge kann die so toll geplante Kampagne ziemlich schnell floppen. Mit unserem neuen Guide passiert dir das nicht. Influencer-Marketing ist mittlerweile ein alter Hut? Hold up! Mit unserem neuen Guide "Marketing mit Content-Creators" erklären wir dir von der Pike auf, wie Marketing mit Content-Creators und Influencer:innen wirklich funktioniert und wie die Zusammenarbeit für ein optimales Ergebnis aussehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...