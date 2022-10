Die Papiere von Rivian müssen am Montag einen deutlichen Rücksetzer hinnehmen und notieren zeitweise zweistellig im Minus. Grund hierfür ist eine Rückrufaktion, die das Elektroauto-Startup am späten Freitagabend bekannt gab. Betroffen sind fast alle bisher produzierten Fahrzeuge des Unternehmens.Grund für den Rückruf von über 12.000 Einheiten ist laut Unternehmensangaben eine zu lockere Mutter in der Lenkung der E-Auto-Modelle R1T und R1S sowie dem Amazon-Lieferwagen. Der Fehler sei zwar nur an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...