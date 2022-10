FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 24. Oktober



DIENSTAG, DEN 11. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Givaudan, 9Monatsumsatz

07:00 DEU: About You, Q2-Zahlen

11:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Herbst-Pk, Ingelheim

13:00 DEU: Vitesco, Capital Markets Day

18:00 FRA: LVMH, Q3-Umsatz

18:00 USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 08/22

08:00 DEU: Öffentlicher Gesamthaushalt (vierteljährliche Kassenergebnisse), 1. Halbjahr 2022

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 09/22

09:00 CZE: Verbraucherpreise 09/22

09:00 TUR: Leistungsbilanz 08/22

10:00 ITA: Industrieproduktion 08/22



SONSTIGE TERMINE

DEU: 13. Deutscher Maschinenbaugipfel des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Berlin (bis 12.10.22) + 09.30 Rede des Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD)

+ 13.15 Pk mit VDMA-Präsident Karl Haeusgen



DEU: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) lädt kommunale Spitzenverbände zu einem Flüchtlingsgipfel ein

14:00 DEU: Konferenz: "Sustainable Finance 2022 - Wo stehen wir?" u.a. mit Volker Brühl, Geschäftsführer, Center for Financial Studies, und Holger Schulte, Bereichsvorstand der Commerzbank

CZE: Informelles Treffen der EU-Energieminister, Prag



USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (bis 16.10.22) , Washington 15.00 h Pk zum Word Economic Outlook

16.15 h Pk zum Global Financial Stability Report



MITTWOCH, DEN 12. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Bossard, Q3-Umsatz

07:00 DEU: Gerresheimer , Q3-Zahlen

07:00 DEU: Cropenergies, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Q3-Umsatz

12:00 USA: Pepsico, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Marks & Spencer, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 08/22

08:00 DEU: Destatis: Importe aus Russland nach Transportwegen (direkte und indirekte Importe), Januar - Juli 2022 08:00 GBR: Industrieproduktion 08/22

08:00 GBR: Handelsbilanz 08/22

08:00 GBR: BIP 08/22

09:00 TUR: Industrieproduktion 08/22

11:00 EUR: Industrieproduktion 08/22

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 10 Jahre, Volumen: 4 Mrd EUR 14:30 USA: Erzeugerpreise 09/22

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 21.9.22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Abschluss 13. Deutscher Maschinenbaugipfel des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Berlin + 13.30 Rede des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne)

14:00 DEU: Jahrestagung 2022 des Markenverbandes, Berlin u.a. mit CDU-Chef Friedrich Merz



14:15 DEU: Konjunktur-Herbstprognose der Bundesregierung Pk mit Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne)



DEU: «Bündnis-Tag» zu «Bezahlbaren Wohnraum»

+ 15.30 Pk mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesbauministerin Klara Geywitz + 10.00 Hybrid-Pk mit Präsident von Haus & Grund Deutschland, Kai Warnecke, zur Einschätzung der privaten Vermieter

BEL: Treffen der Nato-Verteidigungsminister, Brüssel



USA: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten, Washington

USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (bis 16.10.22) , Washington +14.30 h Pk zum Fiscal Monitor



DONNERSTAG, DEN 13. OKTOBERTERMINE UNTERNEHMEN06:30 CHE: VAT, Q3 Trading Update07:00 DEU: Südzucker, Halbjahreszahlen07:30 DNK: Tryg, Q3-Zahlen08:00 GBR: Easyjet, Q4-Umsatz12:15 USA: Blackrock, Q3-Zahlen13:00 USA: Fastenal, Q3-Zahlen13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 09/22

08:00 DEU: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig)

08:00 DEU: Außenhandel (detaillierte Ergebnisse) 08/22 12:00 IRL: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig)

14:30 USA: Verbrauchepreise 09/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Realeinkommen 09/22

17:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: BGH urteilt zu Anspruch gegen Internetzugangsanbieter auf Einrichtung von Websperren, Karlsruhe

10:00 DEU: Online-Pk Bundesverband Medizintechnologie e.V. (BVMed), Berlin

11:00 DEU: Vorstellung Lagebericht Deutschland 2022 des Bundesamtes für Informationstechnik (BSI) Schönbohm

BEL: Treffen der Nato-Verteidigungsminister (zweiter und letzter Tag), Brüssel

GBR: Veröffentlichung des Weltenergieberichts (World Energy Outlook) durch die Internationale Energie-Agentur (IEA), London

USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (bis 16.10.22) , Washington + 14.00 h Pk IWF-Chefin Georgieva zur globalen Politikagenda

FREITAG, DEN 14. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 09/22

07:00 NLD: TomTom, Q3-Zahlen

11:55 USA: UnitedHealth Group, Q3-Zahlen

12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q3-Zahlen

12:45 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen

14:00 USA: Citigroup Inc, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: U.S. Bancorp, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 10/22

CHN: Handelsbilanz 09/22

03:30 CHN: Erzeugerpreise 09/22

03:30 CHN: Verbraucherpreise 09/22

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 08/22 08:00 DEU: Großhandelspreise 09/22

08:00 DEU: Außenhandel (detaillierte Ergebnisse) 08/22 08:30 CHE: Erzeugerpreise 09/22

08:45 FRA: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig)

09:00 TUR: Erwartete Inflation nächste 12 Monate 10/22 11:00 EUR: Handelsbilanz 08/22

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 09/22

14:30 USA: Im- und Exportpreise 09/22

16:00 USA: Lagerbestände 08/22

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/22 (vorab)

EUR: S&P Ratingergebnis Tschechien, Rumänien

EUR: Moody's Ratingergebnis Rumänien



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pharmakonzern Roche zur Sanierung einer früheren Mülldeponie, Grenzach-Wyhlen

USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (bis 16.10.22) , Washington 17:00 Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV) Pk anlässlich IWF-Jahrestagung 20:15 Pk IWF-Chefin Georgieva



LUX: Treffen der EU-Innenminister, Luxemburg



MONTAG, DEN 17. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

11:30 SWE: Sandvik, Q3-Zahlen

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen

23:30 GBR: Rio Tinto, Q3-Umsatz



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Industrieproduktion 08/22 (endgültig)

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 08/22

10:00 ITA: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig)

14:30 USA: Empire State Index 10/22



SONSTIGE TERMINE

DEU: Dritte Verhandlungsrunde für die Beschäftigten in der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie, Wiesbaden

FRA: Pariser Automobil-Salon - Mondial de l'Automobile 2022 (bis 23.10.22), Paris

LUX: Treffen der EU-Landwirtschaftsminister, Luxemburg

LUX: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg



DIENSTAG, DEN 18. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:15 CHE: Roche, 9Monatsumsatz

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q3-Zahlen

17:45 DEU: Flatexdegiro, Q3-Zahlen

22:00 USA: Netflix, Q3-Zahlen

23:30 AUS: BHP Group, Q1 Production Report



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Telekom Austria, Q3-Zahlen

USA: Hasbro, Q3-Zahlen

USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen

USA: First Horizon, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: Industrieproduktion 09/22

04:00 CHN: BIP Q3/22

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 09/22

08:00 EUR: Acea Kfz-Erstzulassungen 09/22

10:00 ITA: Handelsbilanz 08/22

10:00 ESP: Handelsbilanz 08/22

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 10/22

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 7 Jahre, Volumen: 4 Mrd EUR 15:15 USA: Industrieproduktion 09/22

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 09/22

16:00 USA: NAHB-Index 10/22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung dritte Verhandlungsrunde für die Beschäftigten in der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie, Wiesbaden

DEU: Fortsetzung Prozess gegen sechs Angeklagte wegen banden- und gewerbsmäßigen Betruges u. a. zum Schaden der Fielmann AG, Kiel

10:00 DEU: Cellforce Group legt Grundstein für Batteriezellenfertigung, Kirchentellinsfurt Die Cellforce Group (CFG), ein Joint Venture der Porsche AG und der Customcells Holding legt den Grundstein für ihren künftigen Unternehmenssitz sowie die Entwicklung und Produktion eines neuen Batterie-Standards.

17:30 DEU: Parlamentarischer Abend der Arbeitsgemeinschaft Mittelstand + 18.15 Rede Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) + 19.15 Rede Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grün

MITTWOCH, DEN 19. OKTOBERTERMINE UNTERNEHMEN07:00 DEU: Sartorius, Q3-Zahlen (9.00 h Online-Pk)07:00 NLD: ASML Holding, Q3-Zahlen07:15 CHE: Nestle, 9Monatsumsatz10:00 CHE: Swiss Re, Pressekonferenz in Baden-Baden13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen13:00 USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen13:00 USA: Travelers Cos, Q3-Zahlen13:30 USA: Ally Financial, Q3-Zahlen13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen17:45 FRA: Kleppiere, Q3-Umsatz19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen22:00 USA: IBM, Q3-Zahlen22:05 USA: Tesla, Q3-Zahlen22:10 USA: Alcoa, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Bawag Group, Q3-Zahlen

FIN: Elisa, Q3-Zahlen

GBR: Asos plc, Jahreszahlen

NLD: Just Eat Takeaway.com, Q3-Umsatz

SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen

USA: Lam Research, Q3-Zahlen

USA: United Airlines , Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 08/22 08:00 GBR: Verbraucherpreise 09/22

09:00 AUT: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig)

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 09/22

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed, Beige Book



SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Bundesverband Öffentlicher Banken (VÖB), Kapitalmarktprognose, Frankfurt

19:00 DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Berlin

THA: Treffen der Apec-Finanzminister, Bangkok



DONNERSTAG, DEN 20. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Schindler, Q3-Zahlen

06:45 CHE: ABB, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Zur Rose, Q3-Umsatz

07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Q3-Zahlen

07:00 FIN: Nokia, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Tele2 AB, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Ericsson, Q3-Zahlen

07:20 SWE: Volvo AB, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Mutares, Q3-Zahlen

08:00 FRA: Hermes International, Q3-Umsatz

08:00 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Travis Perkins, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Relx, Q3-Umsatz

08:00 NOR: Yara, Q3-Zahlen

09:30 DEU: Munich Re, Virtual Media Breakfast

09:30 CHE: Zurich Insurance Group, Medienfrühstück 150 Jahre Jubiläum 12:00 USA: Danaher, Q3-Zahlen

12:30 USA: AT&T, Q3-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris, Q3-Zahlen

14:00 DEU: Deutsche Börse, Analysten- und Investorenkonferenz zu den Zahlen 3. Quartal 15:00 USA: Western Union, Investor Day

17:45 CHE: Temenos Group, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Kering, Q3-Umsatz

18:00 FRA: Vivendi, Q3-Umsatz

18:00 FRA: L' Oréal, Q3-Umsatz



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Givaudan, Investor Day

GBR: National Express, Q3-Umsatz

NOR: DNB ASA, Q3-Zahlen

SWE: Nordea, Q3-Zahlen

SWE: Investor AB, Q3-Zahlen

USA: Dow, Q3-Zahlen

USA: Blackstone, Q3-Zahlen

USA: Whirlpool, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 10/22

01:50 JPN: Handelsbilanz 09/22

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 09/22

06:30 NLD: Konsumausgaben 08/22

08:00 CHE: Im- und Exporte 09/22

08:00 DEU: Erzeugerpreise 09/22

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 10/22

08:45 FRA: Geschäftsklima 10/22

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 08/22

10:00 POL: Industrieproduktion 09/22

10:00 POL: Erzeugerpreise 09/22

13:00 TUR: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philly Fed Index 10/22

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 09/22

16:00 USA: Frühindikator 09/22



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess um "Cum-Ex"-Aktiendeals gegen zwei angeklagte frühere Banker, Wiesbaden

14:30 DEU: BDI-Rohstoffkongress u.a. mit BDI-Präsident Siegfried Russwurm und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Berlin

BEL: EU-Gipfel - 1. Tag, Brüssel



CZE: Informelles Treffen der EU-Verkehrsminister, Prag

FREITAG, DEN 21. OKTOBERTERMINE UNTERNEHMEN06:00 CHE: Sika AG, 9Monatszahlen07:00 CHE: BB Biotech, Q3-Zahlen07:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz07:30 FIN: Stora Enso, Q3-Zahlen07:30 FRA: Faurecia, Q3-Umsatz07:30 SWE: Husqvarna, Q3-Zahlen08:00 DEU: Metro, Jahresumsatz08:00 DEU: Villeroy & Boch, 9Monatszahlen08:00 FRA: Renault, Q3-Zahlen08:00 GBR: Deliveroo plc, Q3-Umsatz08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Q3-Umsatz13:00 USA: Schlumberger, Q3-Zahlen13:00 USA: American Express, Q3-Zahlen13:30 USA: Verizon Communications, Q3-Zahlen16:00 USA: Walmart, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

SWE: Telia Company AB, Q3-Zahlen

SWE: Autoliv, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 10/22

01:30 JPN: Verbraucherpreise 09/22

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 09/22

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 09/22

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/22 (vorläufig)



EUR: Fitch Ratingergebnis Deutschland, Tschechien

EUR: S&P Ratingergebnis Großbritannien, Griechenland, Niederlande, Italien EUR: Moody's Ratingergebnis Slowenien, Großbritannien



SONSTIGE TERMINE

DEU: UN stellen Bericht zu Klimaschutzplänen der einzelnen Staaten vor, Bonn

BEL: EU-Gipfel - 2. und letzter Tag, Brüssel



MONTAG, DEN 24. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Atoss Software, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (1. Veröffentlichung) 09:15 FRA: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: CFNA-Index 09/22

15:45 USA: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (1. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

18:00 DEU: Energiepolitisches Forum von Friedrich-Ebert-Stiftung und Julius-Leber-Forum u.a. zu Belastung durch höhere Preise für Verbraucher, Hamburg

LUX: Treffen der EU-Umweltminister, Luxemburg



