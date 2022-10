Der Staatschutz hat übernommen. Aber schon jetzt ist klar, dass die jüngsten Anschläge auf Datenkabel der Deutschen Bahn eine Debatte über nötige Sicherheitsmaßnahmen ausgelöst haben. Möglicherweise bleibt es bei ähnlichen Sabotageakten in Zukunft eben nicht bei bloßen Zugausfällen. Wenig verwunderlich, dass genau diese Debatte auch in Investorenkreisen geführt wird - nur eben mit einem anderen ... The post Knorr-Bremse: Was die Aktie jetzt interessant macht appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...