FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Post nach vorläufigen Zahlen und einer in Aussicht gestellten Prognoseanhebung auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 51 Euro belassen. Die Resultate hätten positiv überrascht und das Betriebsergebnis (Ebit) rund sechs Prozent über den Markterwartungen gelegen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine eigenen Annahmen seien um sieben Prozent übertroffen worden. Erfreulich sei, dass sich der Dax -Konzern zum dritten Quartal klar positiv vom Wettbewerber Fedex habe absetzen können. Die Amerikaner hätten den Markt zuletzt mit einer heftigen Gewinnwarnung verunsichert./tav/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2022 / 16:36 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2022 / 16:43 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005552004,DE0008469008

