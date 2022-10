Das sind die wichtigsten Finanz- und Wirtschaftstermine am Dienstag, den 11.Oktober 2022 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Givaudan, 9Monatsumsatz 07:00 DEU: About You, Q2-Zahlen 11:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Herbst-Pk, Ingelheim 13:00 DEU: Vitesco, Capital Markets Day 18:00 FRA: LVMH, Q3-Umsatz 18:00 USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung -Anzeige- RESEARCH MÄRKTE Herbst des Missvergnügens Löcher in der Matrix - Innovation aus Afrika Bitcoin-Blues ...

