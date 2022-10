NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 3,20 Euro belassen. Er habe sein Bewertungsmodell für die spanische Bank leicht angepasst und dabei unter anderem aktuelle Schätzungen für das Polen-Geschäft und die Santander-Tochter Digital Consumer Bank eingearbeitet, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei berücksichtigte der Experte seine derzeitigen Erwartungen bezüglich möglicher künftiger Rückstellungen für Frankenkredite. Seine Prognose für den bereinigten Vorsteuergewinn von Santander im kommenden Jahr habe sich dadurch kaum verändert./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2022 / 10:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2022 / 11:35 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0113900J37

