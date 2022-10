The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 10.10.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 10.10.2022



ISIN Name

CA1266321084 CVR MEDICAL CORP.

CA89531J7868 TREVALI MINING CORP.

